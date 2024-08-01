В Бердянском районе запускают котельную и устанавливают водонапорную башню

Взяв шефство над Бердянским районом Запорожской области, наша республика активно помогает налаживать мирную жизнь.

В котельной поселка городского типа Андреевка установлен теплоблок из четырех котлов. Ведутся работы по подключению к газу. Завершен косметический ремонт помещения, рабочие занимаются кровлей. В селе Азовском также приведут в порядок котельную, здесь уже заменили два газовых котла и насосное оборудование. Работы проходят в штатном режиме.

Между тем в селе Дмитровка подрядчики начали установку новой водонапорной башни. Сейчас ведется монтаж железобетонного фундамента, а также подготавливается технологическое оборудование для гидротехнического сооружения, сообщает телеграм-канал Бердянского района.