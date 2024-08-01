В Чебоксарах завершился конкурс «троллейбусников»

Десятилетняя мечта сбылась!

Пройти все этапы соревнований и занять первое место — это не только про спортсменов. В Чебоксарах водители троллейбусов со всей страны продемонстрировали свои профессиональные качества и поборолись за звание лучшего.

Чтобы показать мастерство, участники XXI Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса», который в этом году прошел в столице Чувашии, должны были выполнить различные задания. Как писала наша газета, в первый день соревнований конкурсанты применили практические навыки: прошли модули «Вождение троллейбуса», «Комфортное вождение» и «Культура обслуживания».

Во второй день водители сдали экзамен на знание правил дорожного движения и устройства троллейбуса. Они также показали, как проводят предрейсовую проверку транспортного средства и техническую эксплуатацию, продемонстрировали знание должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда.

В итоге победителем конкурса профмастерства стал Сергей Василенко из Самары. «Эмоции переполняют меня. Я мечтал занять первое место в этом конкурсе уже лет 10. Это была моя главная цель, к которой я шел, прилагая все усилия. И вот теперь я могу сказать: «Все возможно!» — поделился своими впечатлениями Сергей.

Второе место занял водитель из Санкт-Петербурга Игорь Корнилов. А третье место досталось нашему земляку Эдуарду Арсентьеву, который уже 28 лет работает водителем троллейбуса и имеет нагрудный знак отличия «За безаварийную работу».

«Хочу выразить благодарность каждому участнику конкурса. Ваш ежедневный труд очень тяжелый, ответственный и важный. Независимо от того, кто займет первое, второе или третье место, сегодня мы можем сказать, что победили ответственность и профессионализм. Благодаря вашему профессионализму, заботе и уважению к пассажирам каждая поездка становится комфортной и безопасной», — отметил Максим Петров, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Кстати

Победитель получил от организатора конкурса — Минтранса России приз в размере 300 тыс. рублей. Серебряному и бронзовому призерам достались 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.