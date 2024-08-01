Подарки в ранец детям Бердянска

На этой неделе из Чебоксар в Запорожскую область отправится фура со спецгрузом ко Дню знаний. Тетради, ручки и цветные карандаши, альбомы, пеналы, книги — эти и другие нужные для учебы вещи получат ребята из подшефного Бердянского округа.

Все лето детские сады, школы и техникумы республики собирали гуманитарную помощь для учебных заведений новой территории России. Причем многие готовили посылки для своих персональных подшефных — янтиковцы, например, скомплектовали первосентябрьские наборы для Троянской школы, новочебоксарцы — для Дмитровской школы.

К акции присоединились и общественные организации, в том числе Духовное управление мусульман Чувашской Республики, Союз женщин Чувашии. Министр образования региона Дмитрий Захаров в своем телеграм-канале поблагодарил всех неравнодушных жителей республики. «Помощь детям — это не просто акт благотворительности, — отметил он. — Это проявление нашей человечности и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается».

Напомним, Бердянский округ Запорожской области находится под крылом республики. Чувашия активно продолжает помогать своей подшефной территории. Там работают наши специалисты, строятся котельные, ремонтируются школы. А дети из тех мест регулярно приезжают в республику в гости на каникулы и уже успели полюбить наш край.

Между тем

Вместе со школьниками подарки из Чувашии получит и Бердянский музейный комплекс — Фонд «П?рле» отправляет ему оборудование для выставочного зала «Воинская доблесть и слава России».