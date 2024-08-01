Лагерь для телят и инкубаторий для яиц

Аграрии Чувашии за минувшие полгода реализовали 13 инвестиционных проектов, создав 59 новых рабочих мест. Об этом шла речь на совещании в республиканском Минсельхозе.

Общая стоимость проектов — 502,3 млн рублей. По два — реализовано в Вурнарском, Козловском, Комсомольском и Цивильском округах. Так, в фермерском хозяйстве Ивана Семенова построено зернохранилище на одну тысячу тонн, в кооперативе «Ак Тай» — бойня и цех для переработки мяса с производственной мощностью 12 тонн в день. В АО «ВДС» возвели инкубаторий, рассчитанный на 1,6 млн яиц в год. В агрофирме «Куснар» появились телятник на 150 голов и молочно-товарная ферма на 350 голов, а в кооперативе «Восток» — летний лагерь для 300 телят.

Еще по одному объекту появилось в Аликовском, Канашском, Мариинско-Посадском, Ядринском и Янтиковском округах. СХПК «Новый путь» построил молочно-товарную ферму на 200 голов, компания «Аквакультура Марпосад» открыла производство рыбы, кооператив «Чутеевский» — цех по переработке молока и производству сыра.

В «ОПХ «Ленинская искра» построили зерносклад на 200 тонн, а в «Канаш-Агро» провели реконструкцию такого объекта мощностью 1500 тонн. Всего создано 59 рабочих мест.

Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщал, что в течение года в АПК планируется реализовать 106 инвестпроектов на сумму 5,2 млрд рублей и открыть 408 рабочих мест.

«В области сельского хозяйства предусмотрено 83 проекта — будут возводиться птичники, животноводческие комплексы, кормоцеха и зерносушилки. В сфере переработки продукции еще 23 проекта — по приобретению новых технологических линий для мясной и молочной продукции, напитков», — отметил глава Минсельхоза.