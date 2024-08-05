Знакомьтесь: Дуняша и Яша

После месяца карантина двух рысят, которые поселились в зооуголке «Ковчег» в парке имени А.Г. Николаева в июне, познакомили с чебоксарцами и гостями столицы. За это время в жизни очаровательных крох произошло немало изменений. Пока «котята» привыкали к новому месту, для них построили просторный вольер на территории живого уголка и придумали клички — Дуняша и Яша. Как сообщили в парке, так назвали рысят горожане, которые в течение месяца в социальных сетях с большим энтузиазмом участвовали в выборе имен для малышей. «Дуняша и Яша» одержали победу, на втором месте оказались «Забава и Добрыня», а на третьем — «Чара и Воля». «Эти грациозные и ловкие создания стали настоящим подарком от нашего парка жителям города в преддверии 555-летия Чебоксар. Мы верим, что рысята полюбятся всем, кто их увидит!» — рассказали в учреждении культуры. Напомним, приобрели рысят в племенном совхозе в Московской области в начале лета. Тогда им был всего лишь месяц.