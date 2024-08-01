Детвора попробовала на вкус зеленку, уксус и средство защиты от комаров

Когда быт ядовит

Малыши любопытны. Им интересно все, ведь они только начинают познавать этот мир. Конечно, привлекут их внимание и яркие флакончики с цветными этикетками. Как тут не попробовать на вкус? Но если там окажется что-то несъедобное и опасное, виноваты будут родители.

В непродуманном и плохо организованном быту и до беды недалеко. Только с 1 июня по 9 июля в республике зарегистрировано около двадцати случаев отравлений детей. Пострадавшие — малыши от года до 6 лет, сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. За то короткое время, когда взрослых не было рядом, дети успевали потянуть в рот моющие средства, стекловидный лак, перекись водорода, зеленку, жидкость от комаров, уксус, жидкость для снятия лака и даже обезжириватель… В прошлом году за такой же период отравлений было ненамного меньше.

«К счастью, тяжелых последствий для здоровья маленьких пациентов эти случаи не имели. Взрослые вовремя замечали, что ребенок выпил то, что не следует. И тут же вызывали скорую помощь», — говорят медики.

А ведь предотвратить такого рода происшествия несложно. Достаточно убрать всю бытовую химию подальше от детских глаз — туда, куда ребенок не сможет попасть. В доме таких уголков предостаточно. Выделите место на высоте или разместите баночки и пузырьки в комнате за прочно закрытой дверью. Ну и, конечно, следите за чадом.

А что же делать, если малыш все-таки отхлебнул из «химической» склянки, и вредные вещества попали в организм? Разъяснения дал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии Алексей Смирнов. «Если ребенок в сознании, нужно дать ему 200-500 мл воды (в зависимости от возраста) — обычной, питьевой — и попробовать вызвать рвоту, надавливая пальцами на корень языка, — говорит он. — И ничего в воду добавлять не нужно — ни соды, ни соли, ни мыла, ни марганцовки. И уж тем более нельзя пить нейтрализующие жидкости при отравлениях едкими веществами! Стимуляцию рвоты можно проводить при отравлении пищей, таблетками, неприжигающими химическими, алкоголесодержащими жидкостями. Повторять до «чистой воды».

А вот если пострадавший малыш без сознания, вызывать рвоту нельзя. Даже если у него судороги. Противопоказанием также является отравление веществами прижигающего действия: кислотами, щелочами, перманганатом калия, перекисью водорода, концентрированными растворами йода. В таких случаях надо сразу же вызвать бригаду скорой медицинской помощи, потому что требуется зондовое промывание желудка — это могут сделать только специалисты.

При возникновении спонтанной рвоты пострадавшего надо перевести в безопасное устойчивое положение, чтобы он не захлебнулся. Во время приступа ни в коем случае нельзя лежать на спине. Поверните ребенка на бок, поставьте у кровати таз. Если он без сознания, сами очистите полость рта от рвотных масс — пальцем, обернутым влажной салфеткой. Продолжайте следить за состоянием и дыханием отравившегося вплоть до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

После промывания желудка лечащий врач назначает энтеросорбенты — вещества, поглощающие токсические вещества. Наиболее известный из них — активированный уголь в количестве 10-20 таблеток. Не бойтесь передозировки, так как он не всасывается в кровь и действует только местно, в желудочно-кишечном тракте.

Обычные очистительные клизмы тоже показаны при многих отравлениях. Они помогут вкупе с другими медицинскими мероприятиями, поскольку способствуют увеличению перистальтики кишечника и ускоряют выведение яда из организма.