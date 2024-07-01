80-летняя жительница Мариинского Посада опубликовала первый сборник своих стихов

Создавать поэтические произведения Любовь Тихонова начала в 1991 году, когда ей пришлось столкнуться с жизненными испытаниями.

В Чувашию женщина приехала как беженка с Кавказа. И уже на вокзале встретила местную жительницу, которая помогла ей с жильем. Любовь Васильевна проработала более 20 лет санитаркой в туберкулезном отделении. Первыми ценителями ее стихов стали соседи и коллеги. И вот первый сборник — «Улыбаясь навстречу ветрам». Один экземпляр передан в Центральную районную библиотеку, сообщает пресс-служба администрации Мариинско-Посадского муниципального округа. Серебряный волонтер Любовь Тихонова по-матерински поддерживает воинов СВО, вяжет теплые носки, участвует в сборе гуманитарной помощи. Девиз этой женщины: «Никогда не сдаваться, всегда идти вперед!»