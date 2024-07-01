Аграриям Чувашии из бюджета предоставят 71,3 млн рублей на уплату процентов по краткосрочным кредитам

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Речь идет о субсидиях по кредитам до одного года, выданным по коммерческой ставке в связи с отсутствием субсидий по федеральному механизму льготного кредитования. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, федеральных средств не всегда хватает — спрос на поддержку высокий, конкуренция большая. Поэтому в Чувашии действует региональная мера — крупным хозяйствам возмещается 50% от ключевой ставки Центробанка, установленной на момент заключения договора, и 70% — малому агробизнесу. В бюджете 2024 года на это направление предусмотрено 105 млн рублей.

Первые 34,2 млн рублей уже предоставлены аграриям, подавшим заявки. Новый отбор на 71,3 млн рублей будет проходить до 29 июля. Претендовать на господдержку смогут сельхозтоваропроизводители, которые взяли кредит, соответствующий направлениям льготного кредитования.