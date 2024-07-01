Агромашины имени Чапаева и Сеспеля

Многоцветьем красок засверкал 18-й по счету «День поля – 2024» в Цивильском округе. Сюда съехались 74 участника из 16 регионов России, демонстрируются более 200 единиц техники, опытные делянки, новинки удобрений. Гостями форума стали Глава Чувашии Олег Николаев, вице-премьер-министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов.

Среди участников выставки – техника крупной компании Ростсельмаш. Каждый год она выставляет образцы своей продукции. Вот и нынче на опытной делянке показал себя в деле кормоуборочный комбайн F 2650. Это самая мощная профильная машина Ростсельмаш с мощностью 643 л. с., пропускная способность — 200 тонн в час, сезонная производительность кормов — 25 тыс. тонн. Из адаптеров на нее можно навесить и роторную жатку шириной до 7,5 метра. Качающаяся рамка позволяет копировать рельеф поля. Уникальность машины еще и в том, что вальцы питателя имеют гидропривод, за счет чего прямо на ходу, простым нажатием кнопки в кабине можно изменить скорость скашивания. В измельчающем аппарате 40 ножей. Ускоритель массы позволяет хорошо перемешивать консерванты, которые можно вносить как в разбавленном виде, так и в обычном. И, конечно, максимальные удобства для механизатора – кабина с кондиционером, эргономикой и комфортным креслом.

На полевом форуме в этом году Ростсельмаш, кроме кормоуборочной техники, представляет также зерноуборочный комбайн ACROS 585 и популярный трактор Ростсельмаш 2375. Обе машины прямо с выставки отправились на поля покупателей. В этом году Ростсельмаш отмечает свое 95-летие. К этой дате приурочен проект выбора 95 героев России, именами которых названа техника. В Чувашии такими личностями стали герой гражданской войны Василий Чапаев и знаменитый чувашский поэт Михаил Сеспель. Их имена присвоены зерноуборочному комбайну ACROS 585, который купил ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева» Ядринского округа, и трактору Ростсельмаш 2375 — новое приобретение СХПК «Слава» Комсомольского округа. Тезоименитство конзавода и героя войны, конечно, случайное, но весьма примечательное. Ключи от машин были вручены новым владельцам техники в присутствие Главы Чувашии Олега Николаева. Приобретение частично субсидировано из бюджета республики, за что представитель компании Александр Слюсарев поблагодарил руководство Чувашии.

Руководитель «Славы» Александр Грачев очень доволен новинкой, которая нужна для хозяйства, занимающегося выращиванием зерновых и кормовых культур для крупного рогатого скота. Александр в хозяйстве не новичок – до руководства работал на разных других должностях. СХПК управляет четыре года. «Хозяйство хорошее, крепкое, имеет более 2,5 тысяч гектаров земли, в том числе полторы тысячи гектаров пашни, — рассказывает Александр. — Сеем пшеницу, ячмень. В СХПК новый трактор от Ростсельмаш – не единственная техника этого производителя, работает хорошо по сей день комбайн ДОН – 1500. Думаю, этот трактор существенно усилит энергонасыщенность предприятия. Ремонтная база у хозяйства своя, надежная, но если надо сервисная служба Ростсельмаш, всегда придет на помощь».

Трактор доверили опытному механизатору с 20-летним механизаторским стажем Валерию Петрушкину.

— Плуг девятикорпусный, ширина захвата немалая, работать на таком тракторе одно удовольствие, — говорит Валерий.