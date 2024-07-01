Волонтеры из Канаша побывали в городах новых регионов страны

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И не просто так, а с гуманитарной миссией.
Обе девушки — активистки регионального отделения «Молодой гвардии». Вероника Константинова, студентка Канашского филиала Финуниверситета, отправилась на Херсонщину, в город Скадовск. Она бралась за любое дело и успела многое. Помогала в уборке административной территории, сортировала и раздавала гуманитарную помощь, участвовала в организации патриотических мероприятий, работала в больнице.
А Александра Егорова, мама троих детей, поехала в Мариуполь — уже второй раз. Вместе с другими волонтерами она следила за чистотой и порядком в детском лагере, готовила еду, устраивала досуг. «Быть волонтером — это значит идти всегда одной дорогой, дорогой добра. Что я получаю взамен? Счастливые улыбки и радостные взгляды людей, а особенно детей!» — поделилась эмоциями Александра.

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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