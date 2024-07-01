МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства РФ:

«В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об этом подготовлено для реализации Указа Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей», подписанного 23 января 2024 года. Удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем — и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят, в том числе в беззаявительном порядке».