МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства РФ

«Правительство России утвердило направление дополнительных 1,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Пособие многодетным семьям предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Средства будут распределены между восемью регионами. Это республики Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Всего в текущем году на такие выплаты в 75 регионов из федерального бюджета будет направлено более 47,5 миллиарда рублей».