Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов» ждет своих участников

Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется онлайн конкурс «Марафон талантов» среди многодетных семей в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

Конкурс дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных концертных площадках страны и на телевидении. В проекте создаются социальные лифты для многодетных семей, и это дает возможность талантливым детям стать профессионалами.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводится в дистанционном формате. Участники конкурса присылают на конкурс видеоролики, в которых демонстрируют свои таланты в четырех номинациях ( разговорный жанр, вокал, хореография, народный марафон).

Победители конкурса примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери, который планируется к показу на одном из федеральных телеканалов в ноябре этого года.

Во время проекта талантливые дети России примут участие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, а главное – уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов.

Информация о проекте размещена на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon

фото cap.ru