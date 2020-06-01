Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Международный день защиты детей Олег Николаев пообщался по видеосвязи с многодетной семьей Шишовых из Новочебоксарска. Ольга и Сергей Шишовы воспитывают четырех сыновей и трех дочек, а в скором времени супруги станут родителями в восьмой раз.

Новочебоксарцы в счастливом браке уже 17 лет. Как уже сообщала «СЧ» («Многодетные – значит много раз счастливые», «СЧ» от 29 мая 2020 года), глава семьи, юрист по образованию, — индивидуальный предприниматель, его супруга – учитель-логопед новочебоксарского детского сада, сейчас в декретном отпуске. Четверо рябятишек – Серафим, София, Савва, Георгий – ученики чебоксарской школы № 29, первого сентября в школу пойдет будущая первоклашка Мария, а самым маленьким – Тихону и Анисии – 4 и 2 года.

В конце прошлого года Шишовы победили в республиканском конкурсе «Семья года», а осенью планируют представить Чувашию на его всероссийском этапе. У большой и дружной семьи Шишовых – много увлечений. И родители, и дети выступают в ансамбле, занимаются хоровым пением и играют на самых разных музыкальных инструментах. Дочки и сыночки хорошо рисуют, сочиняют стихи и рассказы, вместе с родителями разрабатывают фасоны исторических костюмов, ставят домашние спектакли и увлекаются спортом. Бережно хранят в большой семье и семейные традиции. Уже много лет ведут домашнюю фотолетопись, составляют генеалогическое древо (дошли до 1719 года), у Шишовых есть даже свой семейный герб и девиз. Он гласит: «Семья — опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь».

«Я искренне поздравляю с праздником, с Международным днем защиты детей. Дети для нас – все. Детский смех наполняет дом радостью, наполняет сердце гордостью и желанием творить. А семья является основой здорового общества, основой для развития наших детей. Вы своим примером показываете, как надо жить, как надо любить и как надо относиться к каждому моменту в жизни», — поздравил Олег Николаев многодетных родителей. В честь праздника Сергею Евгеньевичу и Ольге Анатольевне врио Главы республики в дистанционном режиме вручил медали в честь 100-летия Чувашской автономии. В прошлом году, отметим, маму семерых детей отметили также знаком материнской славы Чувашии «Анне».

«С каждым ребенком появляются новые силы, мы становимся сильнее. Когда нас много, мы объединяем свои силы, и все становится легче», — поделился многодетный отец Сергей Шишов.

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 2 июня 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.