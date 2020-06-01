Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии

В Международный день защиты детей Олег Николаев пообщался по видеосвязи с многодетной семьей Шишовых из Новочебоксарска. Ольга и Сергей Шишовы воспитывают четырех сыновей и трех дочек, а в скором времени супруги станут родителями в восьмой раз.

Новочебоксарцы в счастливом браке уже 17 лет. Как уже сообщала «СЧ» («Многодетные – значит много раз счастливые», «СЧ» от 29 мая 2020 года), глава семьи, юрист по образованию, — индивидуальный предприниматель, его супруга – учитель-логопед новочебоксарского детского сада, сейчас в декретном отпуске. Четверо рябятишек – Серафим, София, Савва, Георгий – ученики чебоксарской школы № 29, первого сентября в школу пойдет будущая первоклашка Мария, а самым маленьким – Тихону и Анисии – 4 и 2 года.

В конце прошлого года Шишовы победили в республиканском конкурсе «Семья года», а осенью планируют представить Чувашию на его всероссийском этапе. У большой и дружной семьи Шишовых – много увлечений. И родители, и дети выступают в ансамбле, занимаются хоровым пением и играют на самых разных музыкальных инструментах. Дочки и сыночки хорошо рисуют, сочиняют стихи и рассказы, вместе с родителями разрабатывают фасоны исторических костюмов, ставят домашние спектакли и увлекаются спортом. Бережно хранят в большой семье и семейные традиции. Уже много лет ведут домашнюю фотолетопись, составляют генеалогическое древо (дошли до 1719 года), у Шишовых есть даже свой семейный герб и девиз. Он гласит: «Семья — опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь».

«Я искренне поздравляю с праздником, с Международным днем защиты детей. Дети для нас – все. Детский смех наполняет дом радостью, наполняет сердце гордостью и желанием творить. А семья является основой здорового общества, основой для развития наших детей. Вы своим примером показываете, как надо жить, как надо любить и как надо относиться к каждому моменту в жизни», — поздравил Олег Николаев многодетных родителей. В честь праздника Сергею Евгеньевичу и Ольге Анатольевне врио Главы республики в дистанционном режиме вручил медали в честь 100-летия Чувашской автономии. В прошлом году, отметим, маму семерых детей отметили также знаком материнской славы Чувашии «Анне».

«С каждым ребенком появляются новые силы, мы становимся сильнее. Когда нас много, мы объединяем свои силы, и все становится легче», — поделился многодетный отец Сергей Шишов.

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