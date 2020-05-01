Семья из Новочебоксарска представит Чувашию на конкурсе «Семья года»

Многодетные — значит много раз счастливые

Когда из машины друг за другом, словно горошинки, высыпали семеро ребятишек мал мала меньше и дружно окружили родителей, в немного прохладный майский день в одночасье сделалось теплее и солнечнее. Улица сразу же наводнилась звонкими детскими голосами, а прохожие при виде такой большой компании невольно заулыбались. Сами Шишовы, впрочем, себя считают семьей обычной и совсем не большой. Знакомьтесь — папа и мама Сергей Евгеньевич и Ольга Анатольевна и их детки: самый старший, 15-летний Серафим, София, Савва, Георгий, Мария, Тихон и младшая, двухлетняя Анисия. В конце прошлого года эта красивая новочебоксарская семья стала победителем республиканского конкурса «Семья года», а в нынешнем будет представлять Чувашию на всероссийском уровне.

Почетная работа — быть родителями

…Сергей и Ольга знают друг друга еще со школы — были одноклассниками, жили на одной улице, даже родились в одну зиму с разницей чуть больше месяца. Во время учебы Сергея назначили президентом класса, а Ольгу — его помощницей. С тех пор, вот уже 25 лет, так и идут по жизни вместе: он — глава семьи, а она — его правая рука. В счастливом браке они почти 17 лет.

«Семья началась с благословения родителей, — рассказывает супруга. —Еще когда мы учились в школе, наши родители познакомились, нашу дружбу восприняли с большой радостью. А 2 ноября 2003 года, 24-летними, обвенчались в соборе Святого князя Владимира в Новочебоксарске. День рождения семьи стал одной из важных дат нашего семейного календаря, который мы ведем все эти годы. В этот день в доме всегда подарки, дети готовят выступления, звучат песни и стихи».

Интересно, что сами Сергей и Ольга — из семей небольших. Сергей был единственным ребенком, а Ольга росла вместе с младшей сестрой. «Накануне венчания супруг признался, что всегда хотел иметь большую семью, не менее пяти детей, — вспоминает она. — Господь дал больше, и мы благодарны. Пока не станешь многодетной матерью, не осознаешь, какое это счастье. Ведь с каждым ребенком как будто заново проживаешь жизнь».

ЦИФРЫ 14064 многодетных семей насчитывается в Чувашии. По сравнению с 2012 годом их количество увеличилось на 69,2%, сообщают в Минтруде республики. В 10715 семьях воспитывается по три ребенка, в 1646 — по четыре, в 478 — 5, в 119 — 6, в 51 — 7, в 23 — 8, в пяти — 9, в четырех — 10 детей. (По данным на 1 мая 2020 года). По состоянию на 1 января 2020 года в республике проживает 259419 детей до 18 лет.

Сейчас в семье ждут пополнения — восьмого младенца. «Если первого ждали вдвоем, то восьмого — вдевятером, — улыбаются супруги. — В особенности встречи с малышом ждут дети: во всем помогают, заботятся, иной раз просто отдыхаешь». Многодетным родителям отдыхать все же не приходится.

Часто домашние хлопоты заканчиваются глубоко за полночь, а утро, как в день нашей встречи, может начаться и в четыре часа. «Приходится раньше вставать, чтобы больше успеть», — говорит о своем распорядке глава семейства. Сергей Евгеньевич, кстати, по образованию юрист, работал судебным приставом, сейчас — предприниматель. Ольга Анатольевна — учитель-логопед.

Родительский труд, признается «многомама», ее нисколько не тяготит, а наоборот — приносит лишь счастье. «Это моя жизнь, и другой я для себя не представляю. Для меня смысл жизни — моя семья, дети. Реализовать себя так, как в роли матери, в семье женщина нигде больше не сможет, ни на каком профессиональном поприще. И я счастлива, что моя жизнь сложилась именно так», — считает мама семерых. В прошлом году ее каждодневный женский подвиг был отмечен знаком материнской славы Чувашии «Анне».

Но один случай в жизни все-таки вспоминает как поворотный. Когда супруги только обручились, они поехали в Москву: Ольга после окончания МГГУ имени М.А. Шолохова собиралась продолжить учебу в аспирантуре. Перед подачей документов зашли в Покровский монастырь, приложились к мощам Матроны Московской и… поступать передумала. Как оказалось, подать документы в тот год она уже не успевала, а там и первенца Серафима Бог послал. Впрочем, состоявшись как мать, Ольга продолжает повышать свой профессиональный уровень: недавно в Москве прошла курсы куклотерапии. Образование педагога, полагает, ей как маме только помогает.

Чадушки

Сейчас в семье Шишовых четверо школьников, в сентябре за парту сядет первоклашка Мария. Тихон и Анисия — пока дошкольники. Все ребята учатся в чебоксарской школе № 29 в православных классах, занимаются в музыкальной школе № 2 имени Воробьевых, причем сразу на нескольких инструментах, успевают посещать художественную школу, увлекаются спортом, историей России, литературой, много читают, пишут стихи — строчки пробуют сочинять даже младшие. Балалайка, кларнет, гитара, фортепиано, скрипка, хоровое пение — в большой семье Шишовых всегда звучит музыка и поют песни. Домочадцы еще и участники школьного ансамбля. Дают концерты на самых разных сценах — в домах престарелых, больницах, перед детьми-инвалидами и ветеранами — как в Чувашии, так и за ее пределами. У каждого накопилось внушительное портфолио побед и достижений в самых разных областях. Родители уверены: главное — предоставить ребенку выбор, и он сам определится, что ему ближе.

Серафим, Савва и Георгий занимаются еще и армейским рукопашным боем. Личный тренер — папа. Как человек спортивный — Сергей Евгеньевич с детства занимался велоспортом, борьбой, боксом — любовь к активному образу жизни прививает и своим детям. Задачу вырастить спортсменов не ставит, однако считает, что именно спорт развивает терпение, силу воли, помогает достигать целей и быть уверенным. Почти каждый день семья выбирается на велопрогулки (не отстает даже маленькая Анисия на трехколесном велосипеде), все вместе выходят на пробежки в Ельниковскую рощу, благо она рядом с домом, зимой дружно катаются на лыжах и коньках. А каждое лето обязательно отправляются в путешествие — любят выезжать на природу с палатками, в паломнические поездки по святым местам.

Есть и еще одна семейная традиция — сбор иван-чая. Ближе к концу июня все вместе отправляются на мариинско-посадские луга и собирают целебное растение. Чай сами ферментируют, а потом дарят знакомым и родственникам.

Связь поколений

Но, пожалуй, главным увлечением дружной семьи Шишовых можно назвать составление своей родословной. «Дети обязательно должны знать историю своего рода. Без прошлого нет ни настоящего, ни тем более будущего», — рассуждают родители.

Еще восьмилетней девочкой, вспоминает хранительница домашнего очага Ольга Анатольевна, ее занимали вопросы семейной истории. Она с любопытством расспрашивала родственников, как жили предки, записывала данные, составляла схемы — все ее детские записи, кстати, прекрасно сохранились. «Помню, ребенком уже чувствовала ответственность: а что я детям своим расскажу? Наверное, эта мысль подвигла обратиться к истокам. Как-то у бабушки я спросила, во что они играли? Она повела меня в липовый сад, сделала из коры лошадку с гривой. Я с ней еще долго играла». Став студенткой, выступала с проектом генеалогического древа на различных конференциях.

Сейчас историю рода Шишовы пишут все вместе. Им удалось отыскать свои корни до 1719 года, собрать информацию об 11 поколениях предшественников. В роду, например, была солистка хора имени Пятницкого Виталина Павловна Шишова, все свое детство проведшая в имении Пушкина, образованная и многогранно талантливая личность. Немало было и многодетных семей. «Мы не просто узнаем имена, даты жизни, но и описываем, чем занимались люди, — рассказывает Ольга. — Выяснили, например, что во время войны у бабушки родились тройняшки, которых ей помогала выходить медсестра. Два раза в неделю она ходила пешком через леса из Мариинского Посада в Атлашево, где они жили, и приносила многодетной матери 200 грамм манки, чтобы та выкормила детей: стакан манки стоил такого большого подвига…»

Традицию вести летопись рода сейчас перенял семиклассник Серафим. Теперь он успешно участвует с генеалогическими проектами в различных конкурсах. В семье есть даже свой небольшой музей, в котором хранятся предметы старины, принадлежавшие предкам. В коллекции, например, есть бабушкина прялка 1905 года, маслобойка, элементы самодельного ткацкого станка, кочерга, лапти, масмак и многое другое, что когда-то лежало на чердаке в деревне. Часть вещей передали новочебоксарской школе № 18, которую окончили Ольга и Сергей — там их считают основателями школьного музея.

«Любовь — это не себе, а от себя»

«Семья — опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь!», — таков семейный девиз Шишовых. А на вопрос, чему научило многодетство, супруги отвечают — терпению и самопожертвованию, добавляя, что любовь в семье зиждется не на эгоизме, а на подвижничестве, «когда не себе, а от себя».

«Создать семью — очень важно. Но еще важнее — сохранить ее, — говорит Ольга. — Это сложнее». А из своего опыта знают: в многодетной семье воспитать ребенка даже легче, чем в малодетной. Да, признают, забот и ответственности больше, но и радости гораздо больше. «Когда смотришь, как дети радуются успехам друг друга, как они сопереживают и поддерживают во всем, забываются все заботы и трудности. Мы отдаем им свое сердце, а они растут и отдают нам свое», — подмечает мама. А для старшей дочери Софии нет большей радости, чем встреча с младшими после учебы. «Когда к тебе бегут навстречу маленькие, обнимают, кто шапку снимает, кто куртку, это огромное счастье», — серьезно рассуждает она в свои 12 лет.

Ольга признается, что ее как многодетную маму в поликлиниках нередко просят поделиться семейной фотографией. Как говорят медики, чтобы показать будущим мамам, которые сомневаются, рожать или нет, красоту и величие большой семьи. У многих молодых женщин при виде таких семейных портретов, и вправду что-то меняется в сознании: кто-то решается на третьего, а кто-то и на четвертого или пятого.

«Трудности, конечно, есть, — скромно замечают многодетные родители. — Но помогает вера в Бога. А дети не создают трудностей. Если в семье живет любовь, все преодолимо».

«А чувствуете поддержку государства?»— не могли мы не задать и такой вопрос.

«Поддержка есть, — ответил отец семейства. — Конечно, над ее видами и размерами нужно еще поработать. Поддерживать нужно все семьи, а не только многодетные, чтобы люди чувствовали уверенность и опору».

…По вечерам в семье Шишовых принято собираться за чаем за большим столом. Разговоры, как правило, затягиваются допоздна: каждого ребеночка выслушивают, дают совет или напутствие, обсуждают прошедшее за день. Даже самые маленькие не убегают в игровую — терпеливо сидят вместе со всеми. Для Шишовых это время — самое ценное. В семье, даже при очень большой занятости, всегда можно найти время на каждого ребенка, считают многодетные родители.

Каждый день на столе в доме — свой хлеб и всевозможная выпечка, за которую «отвечает» дочь София, увлекающаяся кулинарией. А по праздникам — сразу несколько больших пирогов по семейному рецепту: тесто потоньше, начинка пощедрее. Пекут по 2-3 огромных противня, причем звать на помощь никого не надо — от мала до велика ловко управляются на кухне, у каждого свои обязанности. К праздникам готовятся основательно: пишут сценарий, каждому распределяют роли, мастерят подарки своими руками. И мама, и дочери — искусные рукодельницы, поэтому сшить костюм для выступления или сделать поделку им не составляет труда.

«Когда собираемся за столом, часто бывает такое ощущение, что кого-то не хватает», — улыбается папа. А мама продолжает: «А потом Господь дает нам малыша, и понимаем — так вот кого не хватало!»

О чем мечтает большая семья, задаем вопрос на прощание. О яблоневом саде, высаженном своими руками, признаются многодетные родители. И снова возвращаются к истокам: прекрасный сад когда-то создал прадедушка, и им хотелось бы продолжить традицию. Земля для сада уже есть, а однажды будут и яблони, говорят Шишовы. Другого счастья им и не нужно…