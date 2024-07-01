В Шемуршинском муниципальном округе обнаружен итальянский прус

Залет опасного вредителя, который уничтожает сельскохозяйственные культуры, наблюдается со стороны Буинского района Татарстана, сообщает республиканский филиал Россельхозцентра. Жаркая сухая погода будет способствовать нарастанию численности этого насекомого из семейства саранчовых и тогда потребуется проведение инсектицидных обработок, предупреждают специалисты отдела по защите растений.

Руководителям хозяйств следует проверить посевы многолетних трав и подсолнечника. О начале проведения защитных мероприятий необходимо оповестить окрестное население и пчеловодов. Саранча особенно активна днем, поэтому обработки лучше проводить ранним утром или вечером.