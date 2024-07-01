Чувашия — Беларусь: сотрудничество в АПК крепнет

Сельхозтоваропроизводители Чувашии за последние шесть лет приобрели свыше 800 единиц спецтехники из Беларуси. А за первый квартал текущего года импортировали из союзного государства 79,5 тонн продукции — мясо птицы, сливочное масло, яйца птиц.

Об этом шла речь на встрече в режиме видео-конференции вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолия Линевича. Отмечалось, что в свою очередь Беларусь за это время приобрела у Чувашии 780 тонн продукции АПК. Также экспертное сообщество белорусских аграриев регулярно делится опытом в картофелеводстве на единственной отраслевой выставке России, которая проводится на протяжении 16 лет в Чувашии.

На совещании рассмотрены новые возможности для укрепления взаимоотношений. Белорусская сторона предложила поделиться наработками в проектировании молочных ферм, в области племенного животноводства, семеноводства. Чувашия инициировала обмен опытом в агротуризме, выращивании лука-севка, ранней агропрофориентации детей и хмелеводстве, пригласив делегацию союзного государства на фестиваль «Зеленое золото России».