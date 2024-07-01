Встретились с чувашским лешим Арщури, угостились липовым чаем

Дети из Бердянского округа проводят каникулы в Чувашии.

Второй год подряд в загородном лагере «Бригантина» на высоком волжском берегу отдыхают дети из подшефного Чувашии Бердянского округа Запорожской области. Вместе с чебоксарскими сверстниками ребята весело и с пользой проводят летние каникулы: участвуют в спортивных соревнованиях, играх, квестах, мастер-классах, выступают на сцене — каждый день наполнен интересными событиями. Для юных бердянцев также организовывают познавательные экскурсии по республике и Чебоксарам. Одна из таких встреч ждала гостей в Чувашском национальном музее.

Это уже вторая группа бердянских ребятишек, которая гостит в нашем регионе. Первые четыре десятка школьников побывали в «Бригантине» в начале июня. Столько же мальчиков и девочек приехали в лагерь во вторую смену, а всего за три летних месяца в Чувашии, как и в прошлом году, отдохнут порядка 300 детей из Запорожской области.

«Здесь мне все нравится. Кормят много. Каждый день — новые блюда. Только на поезде долго ехать — два дня и немного с погодой не повезло. Если бы было потеплее, в бассейн ходили бы», — делится своими впечатлениями Богдан из села Новопетровка. «Конечно, холоднее, тут же рядом север», — подсказывает восьмилетняя Маргарита.

Из еды Богдану больше всего запомнилась перловая каша. «Я обычно на нее рыбу ловлю, а не ем. Но тут она очень вкусная», — удивился юный рыбак. Борщ в Чувашии, по его словам, тоже немного отличается от того, что готовят в его родном селе: здесь не жалеют чеснока, а «домашний» послаще за счет более насыщенного вкуса томатов.

Массу впечатлений у ребят оставило посещение колоритных мест республики — этнокомплекса «Ясна» в Чебоксарском округе и музея под открытым небом в Ибресях. Дети узнали о культуре и быте чувашского народа, услышали чувашские легенды и песни, загадали желание у величественного дуба Киреметь, попробовали сыграть на необычных музыкальных инструментах и своими руками смастерили оберег «Птица счастья».

«Мне запомнился головной убор богатых чувашских девушек, правда, название я не запомнил. Еще я узнал, что раньше чуваши верили в природных божеств», — впечатлен Богдан. Успел он выучить и приветствие на чувашском языке — салам. «А я умею считать до пяти — пĕрре, иккĕ, виççĕ, тăваттă, пиллĕк. Нас в лагере научили», — добавила 13-летняя Катя. В «Бригантине» девочка, как и некоторые другие ребята, уже второй раз. Как рассказывают юные путешественники, они очень обрадовались, когда узнали о новой поездке в Чебоксары. «В лагере все такое знакомое, родное. Нас отлично встретили. Когда мы приехали, сразу повели в столовую, потом распределили по экипажам — так в «Бригантине» называются отряды», — говорит Катя.

«Зарядка, завтрак, мастер-классы, обед, тихий час, потом опять кушаем — полдник, после этого готовимся к мероприятиям, иногда ходим на дискотеки или смотрим мультики», — перечисляют лагерные заботы школьники. Весь день у отрядов расписан буквально по минутам, так что скучать не приходится. А в конце дня, когда в лагере так называемый «телефонный час», своими впечатлениями дети делятся с родителями.

Кате из Новопетровки, например, надолго запомнится, как в «Ясне» они делали «Птицу счастья» из ткани. Теперь этот талисман девочки всегда носят с собой. «Вообще ее нельзя показывать, потому что желание может не исполниться», — добавляют подруги Кати. Поразила их и история огромного дуба в «Ясне». По рассказам, когда-то в него ударила молния, думали, что дерево уже не спасти, но оно чудесным образом оправилось. И теперь к нему обращаются за помощью…

Запомнилась ребятам и встреча с чувашским лешим — Арщури. Вместе с хозяином леса дети сыграли в игру «Аленушка и Иванушка», покатались на деревянных качелях, попробовали чай из липы и луговых трав, примерили элементы национального костюма. А в этнопарке в Ибресях их удивило, как жили чувашские крестьяне в прошлом. Ребята побывали в избе, на мельнице, узнали о традициях и обычаях. «Было очень интересно!» — наперебой рассказывают школьники.

«Иногда и хочется домой, а потом подумаешь, что до конца смены остается два дня, и уезжать не хочется. Кажется, в день отъезда все реветь будут», — делятся эмоциями дети. Все они нашли в лагере новых друзей, а кому-то, как Кире из села Осипенко, повезло встретить в лагере ребят, с которыми отдыхали в «Бригантине» в прошлом году.

…Сразу же после экскурсии по Национальному музею ребята отправились полюбоваться знаменитым танцующим фонтаном на Красной площади Чебоксар. Несмотря на довольно прохладную погоду в тот день, дети радостно подставляли ладони брызгам, смеялись и фотографировались. «Красивая, гостеприимная, незабываемая», — такой будут вспоминать бердянские ребятишки Чувашию.

Кстати К отдыхающим в первую смену в «Бригантине» детям из Бердянского округа заглянул Глава Чувашии Олег Николаев. «Удачи! Дерзайте! Ставьте большие цели, объединяйте усилия, достигайте, вдохновляйтесь, делайте Россию еще сильнее!» — пожелал он юным гостям республики. Даша из села Азовское подарила руководителю региона карандашный портрет, который нарисовала сама.

Этим летом на каникулах в Чувашии побывают около 300 бердянских школьников. И у каждого из них на память о поездке останутся сотни фотографий. Фото автора