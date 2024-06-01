Сабир Айсенов выдержал конкуренцию на мировой арене

После прошедших в Чувашии первых Всемирных игр в нашей республике продолжают успешно развиваться национальные виды единоборств. Недавно представитель Чувашии Сабир Айсенов отлично проявил себя на первенстве мира по поясной борьбе корэш, которое завершилось в Татарстане.

Уроженец Батыревского муниципального округа в составе сборной России завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 кг среди юношей до 18 лет, сообщили в Минспорте Чувашии.

Примечательно, что вместе с первенством проходил и чемпионат мира по корэш. Всего в престижных соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 27 стран. Борцы сражались за 11 комплектов наград среди юношей и мужчин в весовых категориях от 60 до 130 кг и выше, и в абсолютной категории.

КСТАТИ

На первых Всемирных играх национальных видов единоборств в Чебоксарах также разыгрывались медали в поясной борьбе корэш.