«Лимонка» оказалась учебной

Ранним утром житель деревни Кольцовка Вурнарского округа как ни в чем ни бывало пошел косить траву. Очищая от поросли участок возле забора, мужчина наткнулся на небольшой округлый предмет. Разглядел поближе и в ужасе отпрянул — граната!

На пульт дежурного поступил тревожный звонок. На место обнаружения подозрительного предмета выехали взрывотехники группы разминирования ОМОН «Сувар» Управления Росгвардии по Чувашии. К тому времени полицейские оцепили территорию.

Приехав в Кольцовку эксперты сначала отправили к забору служебную собаку. Обычно четвероногий «сапер», обнаружив взрывчатку, ложится, садится или подает голос. В этот раз, по словам росгвардейцев, «своим поведением и сигнальным обозначением наличие взрывчатых веществ пес не показал».

Осмотрев находку, специалисты успокоили — ржавый предмет, внешне похожий на советскую ручную гранату Ф-1, не опасен. Оказалось, это учебный вариант боеприпаса с имитационным запалом.

«Запал от корпуса мы отсоединили, угрозы найденный предмет не представляет», — заверил взрывотехник ОМОН «Сувар». Учебную «лимонку» (так снаряд в простонародье называют из-за внешнего вида) передали следственно-оперативной группе МВД.

Рассказав об инциденте корреспондентам «СЧ», сотрудники Росгвардии еще раз напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно всегда немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы. Категорически нельзя такую находку осматривать, прикасаться к ней, поднимать и переносить куда-либо.