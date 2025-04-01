Реконструкция Канашского элеватора идет по графику

География поставок расширится

Объект должны сдать в декабре 2026 года. Ситуацию на строительной площадке изучил и.о. Председателя Правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Возведение элеватора началось в 1989 году, но процесс был заморожен — в стране случились перемены, сказалось и отсутствие спроса. К проекту вернулись по прошествии более 30 лет. На этот раз возникли сложности с подрядчиком, также потребовалось внести изменения в документацию, пройти повторную госэкспертизу.

В декабре 2024 года АО «Чувашхлебопродукт» по итогам аукциона определило нового генерального подрядчика — ООО «Доза-Агро». Сметная стоимость проекта составила 809 млн рублей: из них 500 млн рублей предоставит Фонд развития промышленности Чувашии в качестве инвестиционного займа со ставкой 1% годовых, еще 309 млн рублей — собственные средства компании.

Сегодня на объекте прокладываются инженерные коммуникации, возводится диспетчерский пункт, устанавливается технологическое оборудование. Специалисты также заняты сварочными работами, устройством котлованов для нового семенного отделения и противопожарных резервуаров.

«Реконструкция Канашского элеватора стала возможной благодаря решению Главы Чувашии Олега Николаева. После обновления мощности технологического оборудования увеличатся на 30% — до 51,4 тыс. тонн единовременного хранения. Вообще здесь уникальное место для того, чтобы заниматься продажей зерна, муки в другие регионы и на экспорт, потому что примыкает железная дорога. Сейчас мы муку продаем в 16 субъектов, и география расширится, если не на машинах, а по железной дороге будет доставляться товар», — сказал врио гендиректора АО «Чувашхлебопродукт» Владимир Чурбанов.

По мнению и.о. премьер-министра, выполнение инвестиционного проекта даст новый импульс развитию экономики и агропромышленного комплекса республики. По завершении стройки ожидается увеличение в три раза — до 15 тыс. тонн — объемов экспорта зерна.