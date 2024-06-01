Госсовет Чувашии принимал поздравления с 30-летием

В самом расцвете

С 30-летием Госсовет Чувашии поздравили председатель Совета Федерации, председатель Госдумы и полпред Президента России в ПФО

За три десятилетия парламент республики накопил богатый опыт и заложил устойчивую основу в работе по созданию законов. На прошлой неделе, отмечая круглую дату во Дворце культуры имени Якова Ухсая, народные избранники вспоминали историю Госсовета и принимали поздравления.

«Народные избранники разработали, рассмотрели и приняли 2209 законов. Количество принимаемых законов увеличивалось с каждым созывом, потому что время требует оперативного реагирования на общественно-политические вызовы и кардинальные изменения в экономике, — сказал со сцены спикер Госсовета республики Леонид Черкесов. — Во многом благодаря высокому профессионализму и компетентности парламентариев на протяжении трех десятилетий обеспечивается развитие Чувашии».

С приветственным словом к участникам торжественного мероприятия обратился Глава республики Олег Николаев. «Депутатами Госсовета всех созывов разработан обширный свод законодательства во всех сферах жизнедеятельности республики, — отметил он. — Сегодняшние парламентарии содержательно участвуют в решении актуальных задач развития региона. Мы видим важность принимаемых решений Госсовета Чувашии. И вместе продолжим работу в тесном взаимодействии с нашим населением, чутко реагируя на запросы и пожелания».

Поздравления по случаю 30-летия Государственного Совета республики направили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Свои поздравления и пожелания также высказали сенаторы Николай Федоров и Николай Владимиров, председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы России Алла Салаева, председатель Верховного Совета Чувашской АССР девятого и десятого созывов, председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва Александр Петров, председатели Госсовета Чувашской Республики второго — шестого созывов Михаил Михайловский, Николай Иванов, Юрий Попов, Альбина Егорова.