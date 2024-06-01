В Чувашии назвали самые эффективные сельхозорганизации республики

Рейтинг «Агро-100» формируется по методике, учитывающей такие показатели агропредприятий, как площадь пашни, выручка, прибыль, рентабельность, зарплата сотрудников. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, чтобы стать первым, нужно ежедневно работать над эффективными управленческими решениями, внутрикорпоративной политикой, грамотно пользоваться возможностями господдержки, постоянно модернизировать мощности и наращивать объем инвестиций.

В десятке лучших сельхозорганизаций по итогам 2023 года на первом месте ООО «Авангард «Цивильский Бекон», на втором — СХПК «Коминтерн» Красночетайского округа, на третьем — ООО «ЧебоМилк». В этот перечень также вошли АО «Чурачикское», ООО «ВДС», ОАО «Птицефабрика «Моргаушская».

ООО «Авангард «Цивильский Бекон» стало абсолютным лидером республики в таких весомых коэффициентах-показателях, как чистая прибыль, рентабельность, средняя заработная плата. Организации вручили кубок и диплом победителя. Руководитель компании Юрий Федотов поблагодарил за высокую оценку: «И в 2024-м продолжим работать в таком темпе: ежедневно, чтобы держать заданную планку».

Также на мероприятии отметили работников агропромышленного комплекса. В их числе Олег Васильев, тракторист ООО «Агрофирма Таябинка», Владимир Иванов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства России награждены Николай Аливанов, генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат», Анатолий Салаев, водитель СХПК «Асаново», Евгений Терентьев, исполнительный директор ООО «Агрофирма «Слава картофелю — Канаш». Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» удостоены Сергей Павлов, руководитель филиала Российского сельскохозяйственного центра по Чувашской Республике, а также Андрей Петров, генеральный директор агрофирмы «Санары» Вурнарского округа. Ольге Димитриевой, Владимиру Киргизову и другим передовикам вручены благодарность и часы от Главы Чувашии.