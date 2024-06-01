Конкурс «Русь мастеровая» нынче был посвящен Году семьи и Году экологии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чебоксары Светлана Прокопьева приехала из Набережных Челнов. В этом городе несколько лет назад она создала Центр ремесел и народного творчества «Ладья». Фото Баходира Хамраева

Психология текстильных кукол и шахматы из бересты

«Народные художественные промыслы — это культурный код нашей страны. Мы говорим о жестковской росписи, вологодском кружеве, чувашской вышивке, о Вышитой карте России, которая объединила всю нашу страну. Народные промыслы неразрывно связаны с нашей историей, историей каждого народа. Мы гордимся тем, что нам удалось сохранить через столетия то, что было присуще нашим бабушкам и прабабушкам».
С такими словами министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова обратилась к участникам XХII Всероссийского конкурса «Русь мастеровая. Ремесленный край».

Старт конкурсу был символично дан в День народных художественных промыслов. «Этот праздник учрежден в 2022 году благодаря инициативе Президента России», — напомнила Светлана Каликова. Фото cap.ru

Конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства проходит в Чувашии с 2003 года, возрождая народные традиции и собирая мастеров со всей России. В этом году в нем приняли участие более сорока народных умельцев из 16 регионов страны. Состязались они в 10 номинациях — «Вышивка», «Ткачество», «Текстильная кукла», «Художественный бисер», «Художественная береста», «Керамика» и других. В каждой из них участник должен за восемь часов сделать конкурсную работу на тему «Оберегая ценности природы и семьи». Выбрана тема не случайно — конкурс приурочен к Году экологии в Чувашии и Году семьи в России.
В связи с этим в нем появилась новая номинация «Семья мастеров». Именно на нее (помимо награды за свое творчество) претендовала и семья Щемелиных из Пермского края. В Чебоксары они приехали втроем — супруги Максим и Ольга, и их дочка, школьница Софья. Обработкой мягких поделочных камней Щемелины занимаются с 2006 года и уже имеют свою семейную камнерезную мастерскую. Их работы можно увидеть в музеях, как Пермского края, так и соседних регионов России. В Чувашии члены семьи оказались впервые и были приятно удивлены. «Очень понравилась атмосфера города, особенно перед праздником. Мы успели прогуляться по набережной, полюбоваться на невероятно красивые виды и пейзажи, — рассказал корреспонденту «СЧ» Максим Щемелин. — Но жаль, что очень мало времени на всю эту красоту посмотреть. Хочется, чтобы в будущем организаторы отвели день «на погулять».

«Для нас участие в конкурсе — возможность и себя показать, и на других посмотреть», — говорит Максим Щемелин из Пермского края. Фото Баходира Хамраева

А вот Светлана Прокопьева из Республики Татарстан с Чебоксарами уже знакома — пять лет назад она участвовала в «Руси мастеровой» в номинации «Текстильная кукла». В этом году она представляет ткачество на ручном станке. «Я жила в деревне до семи лет, а после ездила туда на каникулы, — рассказала Светлана. — И когда мы туда приезжали, я все время забирала то, что висело на стенах — вышитые изделия, салфетки. Забирала, несмотря на все уговоры родителей. Так что любовь к народному искусству у меня в крови с детства. А когда сама стала взрослой, и уже дети мои стали взрослыми, я познакомилась с народной куклой-мотанкой и все, с головой ушла в народное творчество». Светлана уволилась из института, где работала психологом, но психологию не бросила, а просто объединила два любимых дела: теперь она проводит мастер-классы по гармонизации психофизического состояния через народное творчество.

ЛИДИЯ СЕМЕНОВА,
специалист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, председатель конусного жюри:
«Конкурс «Русь мастеровая» проходит не первый год, и он подтвердил свою значимость. Этот проект собирает в гостеприимной Чувашии лучших мастеров России. Замечательно, что в этом году в конкурсе принимают участие семьи мастеров — общее творческое дело семью еще больше объединяет и сплачивает».

Еще одна мастерица из Пермского края Валентина Петухова участвует в конкурсе уже в пятый раз. Работает она с берестой, из которой можно сделать все, что угодно — от коробов и шкатулок, и даже сувенирные шахматы. Эти необычные шахматы привлекли внимание министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, знакомящейся с работами мастеров. Приятным сюрпризом для нее стала и встреча с участницами проекта и фестиваля «Вышитая Россия», жительницами Тюмени Ириной Тарасенко и Вероникой Чикишевой. Мастера с теплотой вспоминали о фестивале: «Это было невероятное событие по красоте и энергетике — эмоции до сих пор бурлят. В Чувашии мы не в первый раз и всегда встречаем самый сердечный прием. Вы умеете создавать такую теплую атмосферу, встречаете гостей как самых близких и родных людей».

Когда верстался номер

Итоги конкурса подвели вчера вечером на празднике, завершающем День республики. Специальным семейным призом отмечена семья Мартевых: Светлана Валерьевна, Мария Андреевна и Надежда Викторовна из Пермского края. А Гран-при XXII Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край» достался их землячке Валентине Петуховой. Награды уральским мастерицам вручил Глава Чувашии Олег Николаев, сообщают в Минкультуры Чувашии.

Баходир Хамраев
Опубликовано: 24 июня 2024 г.


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