23 июня в Чебоксарах состоялась акция «Арт-караоке «Песни над Волгой»

Лучше хором

На Красной площади в Чебоксарах вечером 23 июня в рамках празднования Дня республики состоялась акция «Арт-караоке «Песни над Волгой».

На большом экране была выведена масштабная проекция с треками популярных песен, которые жители и гости Чувашии исполнили вместе с профессиональными вокалистами. Некоторые участники флэшмоба не могли удержаться и пускались в пляс.

«Поем всем коллективом «Горлица» с удовольствием. Репертуар подобран из песен нашей молодости. Впечатления невероятные. Поражены масштабом и форматом мероприятия. Эмоции зашкаливают. Чувашия, с Днем рождения! Примите поздравления от уральской земли», — поделилась своими впечатлениями Анна Морозова, гостья из города Верхняя Пышма Свердловской области.

«Мероприятие замечательное. Яркая сцена и красивая атмосфера. Мы бы тоже хотели спеть, когда получше будем говорить на русском языке», — не скрывали восторга Зафар Эшкуватов из Республики Таджикистан и его друг Асадбек Арифджонов из Узбекистана.

Завершилось арт-караоке совместным исполнением гимна Чувашии на музыку Германа Лебедева «Тăван çĕршыв» в современной аранжировке, сообщает Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.