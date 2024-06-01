В Чебоксары на съемки программы «Герои по соседству» приехал Дмитрий Дюжев

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Дмитрий Дюжев «засветился» на чебоксарской Аллее искусств. Момент удачно поймали на фото горожане. Фото cap.ru

Неожиданный «сосед»

На дворовый праздник в Чебоксарах заглянул Дмитрий Дюжев. Да-да, тот самый актер театра и кино! Говорят, он приехал в столицу Чувашии на съемки очередного выпуска программы «Герои по соседству».

Это социальный проект, который представляет собой серию документальных фильмов о военнослужащих специальной операции. Гость попал на большой дворовый праздник, который состоялся в минувшую среду на Аллее искусств в новоюжном районе.

Интересно, что приезд такого популярного артиста остался практически незамеченным. А между тем Дмитрий Дюжев с праздничной сцены признался в любви к Чебоксарам, поздравил жителей района с Днем соседей, наступающим Днем республики и 555-летием города. Не отказался и сфотографироваться на память. Вот так просто фотоархив некоторых горожан пополнился эксклюзивными фото с одним из самых известных российских киноактеров.

Ну а «героем по соседству», о котором в одном из выпусков проекта расскажет ведущий Дмитрий Дюжев, стал руководитель «Молодой гвардии», председатель Молодежной палаты при Госсовете Чувашии Андрей Шакулов — доброволец СВО, награжденный медалями «За отвагу» и «За ратную доблесть». Об этом сообщили в официальной группе Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

Впрочем «сюрприз» в виде особенного гостя стал лишь приятным дополнением к яркому торжеству. Весь день на Аллее искусств работали творческие мастерские, горожане от мала до велика азартно играли в любимые шашки и шахматы, участвовали в забавных конкурсах и состязаниях. Каждый прямо на площадке мог сделать доброе дело — присоединиться к благотворительной акции «Взрослые — детям», организованной Российским детским фондом, Минобразования республики и Союзом женщин Чувашии. Неравнодушные люди, готовые помогать нуждающимся и заботиться о своем городе, по большому счету, тоже были героями праздника. Среди них — тосовцы, управдомы, волонтеры, активисты, дружные семьи. Благодаря им, в том числе, в городе появляются дома, подъезды и дворы образцового содержания.

Опубликовано: 20 июня 2024 г.


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