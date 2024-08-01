Красная попона для лидера

В конце июля в Подмосковье на ипподроме в Раменском были разыграны самые престижные Призы рысистых лошадей, в том числе и главный Приз страны — рысистое Дерби.

Для лошади выиграть этот приз сложнее, чем спортсмену — Олимпиаду, утверждают эксперты. У скакунов есть лишь один шанс побороться за Дерби — ведь к нему допускаются только самые лучшие и резвые рысаки — четырехлетки, прошедшие предварительный отбор.

Победа и красная попона лидера достались в итоге жеребцу Грегори РМ, рожденному в Ядрине, на Чувашском конном заводе. Под мастерским управлением наездника Вадима Кулыгина (вместе они уже выиграли другой важный приз рысистых лошадей — Зимнее Дерби) наш рысак, правильно разложив силы по дистанции и перед финишем, сделал мощный рывок, обойдя нескольких соперников. На конном заводе в связи с этим рассказали несколько интересных фактов. Первый — победа эта для ядринских заводчиков не единственная: в 2005 году Дерби выиграл местный жеребец по кличке Карнавал. Второй — Грегори РМ, названный в честь сына директора завода Романа Малова, стал самой дорогой лошадью, купленной когда-либо с аукциона конезавода, — стоимость жеребца составила более 3,5 млн рублей. И третий — увидеть лучших рысаков и лучших наездников страны смогут и жители республики — 10 августа на ипподроме поселка Совхозный пройдут конные бега «Кубок Чувашии — 2024». Будет также салют и праздничный концерт с участием групп «Моя Мишель», «Filatov & Karas», а хедлайнером мероприятия станет легендарная группа «Ария».