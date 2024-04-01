Новая техника вышла в поле

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СХПК «Никулинский» Порецкого округа первым приступил к севу яровых зерновых культур. На сегодня семена уложены в почву на 160 с лишним гектарах, сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
В целом по республике весенне-полевые работы уже охватили 20 округов — здесь идет подкормка и боронование посевов. Всего аграрии региона планируют вывести более 5,5 тыс. тракторов. Из них доля задействованной техники сельхозорганизаций составляет 53%, сельчан — 43%, привлечено с других субъектов — 4%. Будут в полях и новинки: в этом году аграрии уже приобрели 82 единицы сельхозтехники для работы в полях в сезон 2024 года, в том числе 47 тракторов и два зерноуборочных комбайна.

Опубликовано: 22:47 15 Апрель 2024 г.


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