Новая техника вышла в поле

СХПК «Никулинский» Порецкого округа первым приступил к севу яровых зерновых культур. На сегодня семена уложены в почву на 160 с лишним гектарах, сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

В целом по республике весенне-полевые работы уже охватили 20 округов — здесь идет подкормка и боронование посевов. Всего аграрии региона планируют вывести более 5,5 тыс. тракторов. Из них доля задействованной техники сельхозорганизаций составляет 53%, сельчан — 43%, привлечено с других субъектов — 4%. Будут в полях и новинки: в этом году аграрии уже приобрели 82 единицы сельхозтехники для работы в полях в сезон 2024 года, в том числе 47 тракторов и два зерноуборочных комбайна.