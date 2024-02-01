70% российского лука-севка и гусей, 90% хмеля — родом из Чувашии

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил в сети вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
Об этом и о том, что республика первая в ПФО по производству картофеля на 100 га сельхозугодий, он рассказал побывавшему на стенде Чувашии на выставке-форуме «Россия» заместителю министра сельского хозяйства страны Андрею Разину.
А еще Артамонов сообщил, что на выставке делегация нашего Минсельхоза обсудила ход взаимодействия с коллегами из компании «Балтика». Хороших новостей две. Первая — из чувашского хмеля компания сварила ограниченную серию напитка. Вторая — на завершающем этапе вопросы по земельным участкам для плантаций, и в этом году на чувашской земле могут появиться первые хмелешпалеры компании.

Опубликовано: 12 февраля 2024 г.


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