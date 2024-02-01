В Чувашии состоялась торжественная церемония открытия Года семьи

Большой гостеприимный дом напоминала Чувашская государственная филармония, где по-семейному, в атмосфере добра и любви в республике дали старт Году семьи, объявленному Президентом России. В Чувашии он стал символическим продолжением Года счастливого детства. Открыл череду масштабных семейных мероприятий, которые пройдут в течение года, первый региональный форум «Семья – это счастье» федерального проекта «Крепкая семья». Он объединил десятки образцовых семей со всей республики, а почетным гостем мероприятия стала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Главными на этом празднике были, конечно, семьи: большие и очень большие (в некоторых воспитываются по 11 детей), с солидным супружеским стажем и едва создавшие свой союз, с самыми разными увлечениями и традициями. С некоторыми из них Анна Юрьевна успела познакомиться лично в фойе филармонии. Так, супруги Екатерина и Анатолий Егоровы из деревни Кудеснеры Урмарского округа, воспитывающие пятерых детей, представили свои семейные реликвии: домотканое платье, сшитое прабабушкой мужа, хушпу с расписным сурпаном и старенький дубовый бочонок с черемуховым обводом для хранения меда, сделанный руками прадеда, умелого бондаря. Кадушку можно использовать и сейчас, но в семье решили сберечь ее как память о предках. Егоровы любят путешествовать по Чувашии, в особенности — ходить в походы с костром, рыбалкой и палаткой.

Семерых детей вырастили Ираида Николаевна и Николай Петрович Филимоновы из села Первое Степаново Цивильского округа. Оба супруга всю жизнь посвятили работе в школе – там же и познакомились: он был молодым учителем физики, она – выпускницей. А общий стаж их педагогической династии – свыше 952 года! В 2012 году чету удостоили ордена «Родительская слава». Работая в школе, супруги создали краеведческий музей, который со временем переместился в родовой дом. У Филимоновых тоже есть семейные ценности: из поколения в поколение переходит старинное платье с чувашской вышивкой, в котором венчалась мама Ираиды Николаевны, и бабушкино свадебное украшение ручной работы.

Как о главной ценности для каждого человека говорили о семье и со сцены. Как отметил Олег Николаев, совместная напряженная работа дает результаты: в республике становится больше многодетных семей, сокращается число разводов. Но многое еще нужно сделать. Так, в этом году начнет работать цифровой сервис «Семейный навигатор», где семьи «в один клик» смогут узнать о всех полагающихся мерах поддержки и возможностях. «Я уверен, у нас все получится. С началом очень большого, важного пути!» — пожелал он.

«Когда я услышала, что этот год будет Годом семьи, я, как многодетная мама, очень обрадовалась, подумав, какое это будет вдохновение для родителей, для общественных организаций, — взяла слово вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. – Конечно, обрадовалась как Уполномоченный по правам ребенка в прошлом, а сейчас – как куратор профильных комитетов в Госдуме. Ну и, конечно, понятна стала и вся ответственность, которая лежит сегодня на тех, кто так или иначе принимает решение в защиту наших семей. Сегодняшняя наша задача — защита детей, как сказал Президент, должна пройти главной нитью, главной темой».

Оказавшись в Чувашии впервые, Анна Юрьевна заметила: самое главное богатство Чувашии – ее крепкие семьи и талантливые люди, которые здесь живут. «Безусловно, еще много вопросов, которые не решены, и многие мы сегодня обсудили с руководством региона, но мы есть друг у друга, и я уверена, что они обязательно будут решены. В Думе мы решили: пусть этот год будет как за три – чтобы мы утроили свои усилия в борьбе за наши семьи и их благополучие. Ведь это нужно не для статистики, не для каких-либо цифр и процентов, это нужно для счастья каждого из нас, наших детей и нашей страны», — сказала она, отметив, что в республике ведется большая работа в этом направлении и у Чувашии есть чему поучиться.

Из рук вице-спикера Госдумы и Главы Чувашии государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей получили наиболее достойные семьи республики. Звания «Мать –героиня» удостоилась Мария Кудрявцева из Шумерли. Вместе с супругом она воспитывает 11 детей, сын – доброволец, участник СВО. Такую же награду получила Татьяна Силищева из Алатыря, мать тринадцати детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Медалью Ордена «Родительская слава» отмечены супруги Алсу и Минзаит Чабаевы из Ибресинского округа. Их браку более 20 лет, в семье — шестеро детей.