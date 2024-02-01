Личный прием граждан помогает устранить недоработки

Вице-спикер Государственной Думы, председатель комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова посетила Чебоксары с рабочим визитом.

Деловая программа началась со Штаба общественной поддержки, где вице-спикер провела личный прием граждан. На встрече с жителями республики, в частности, шла речь о предоставлении бесплатного молочного питания детям до полутора лет, компенсации средств за приобретение школьной формы для детей из многодетных семей.

«Когда разговариваешь на личных приемах с жителями, конечно, есть вопросы разного уровня. Мне важно не только подумать, как мы можем конкретную задачу решить, но и устранить те недоработки, которые есть на федеральном уровне – почему этот вопрос и возник», — отметила вице-спикер Госдумы.

Также Анну Кузнецову познакомили с социальными проектами Штаба. «Здесь поддерживается национальная идентичность, уделяют внимание семьям участников специальной военной операции. Ведется важная и правильная работа», — сказала вице-спикер Госдумы.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с Главой Чувашии Олегом Николаевым. Обсуждались меры социальной поддержки многодетных семей, цифровой сервис «Семейный навигатор», региональный план мероприятий, посвященный Году семьи.

«Сегодня удалось обсудить те меры поддержки многодетных семей, которые уже реализуются и которые в планах на будущее. Год семьи заставляет нас всех думать об этом, активно работать в этом направлении. Я была рада услышать от Олега Алексеевича о решении тех задач, которые связаны с жильем для многодетных семей», — в частности, отметила Кузнецова.

Как сказал Олег Николаев, многие меры поддержки, о которых говорится в указе Президента Российской Федерации, уже действуют в республике. Сейчас на стадии рассмотрения находится указ о региональных мерах поддержки. «Он будет учитывать особенности нашего региона, но соответствовать тому направлению, которое обозначено в указе Президента страны, — подчеркнул Олег Николаев. — Скорректируем все меры таким образом, чтобы они полностью отвечали задачам, которые поставлены Президентом. И в ближайшее время соответствующий указ будет подписан».