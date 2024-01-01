Аграриям помогут туристы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Туризм, сельское хозяйство, увеличение продуктового производства — как взаимосвязаны эти направления? На этот вопрос ответила депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева.

«Приняли в первом чтении поправки в законы о «Крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О развитии сельского хозяйства», — сообщила она в своем телеграм-канале. — Согласно этим поправкам сельхозпроизводители помимо производства смогут оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого фермерским хозяйствам будет разрешено размещать туристов в помещениях жилых домов».

Изменения будут стимулировать развитие сельского туризма, считает депутат Госдумы. Не прописанное в законах право размещать туристов на территориях земель сельхозназначения — пробел, который тормозил развитие отрасли. Кроме того, поправка в закон о сельском хозяйстве, которая позволит аграриям заниматься сельским туризмом, никак не повлияет на статус сельхозпроизводителя и на возможность получать все виды государственной поддержки.

«Туризм стимулирует потребителей выбирать продукты фермерских хозяйств, а СХФК — наращивать производства, — подчеркнула Алла Салаева. — Сельский туризм — лучшая реклама, а значит, этот двигатель торговли необходимо стимулировать и также развивать».
Опубликовано: 26 января 2024 г.


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