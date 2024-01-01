Подозреваемый в магазинной краже вернулся на место преступления

Нерядовой случай произошел в профессиональной практике сотрудников вневедомственной охраны по городу Чебоксары — подозреваемый вернулся на место преступления и был задержан.

Патрулируя город, росгвардейцы получили сообщение о сработавшей сигнализации в одном из магазинов по Марпосадскому шоссе. На месте выяснилось, что тревожную кнопку нажали работники торгового заведения. Они пояснили, что к ним пришел мужчина, который днем ранее украл товар на сумму более трех тысяч рублей — это удалось выявить по записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемому в краже чебоксарцу пришлось прервать свой «шопинг» и последовать за сотрудниками Росгвардии в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.