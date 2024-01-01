«Ястребы» выстрадали победу над лидером чемпионата

Встречи между «Чебоксарскими Ястребами» и «Металлургом» (Магнитогорск) в рамках высшей лиги по баскетболу имеют богатую историю противостояния и привлекают серьезное внимание болельщиков обоих коллективов. Несмотря на то, что перед очными играми клубы находились на разных полюсах турнирной таблицы, подопечные Диана Шалева устроили «теплый» прием для лидеров регулярного чемпионата на паркете спортшколы олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды.

После двух убедительных побед над тобольским «Нефтехимиком» чебоксарцы с боевым настроем готовились к поединкам с «Металлургом». При этом нельзя сказать, что «Ястребы» подходили к встречам во всеоружии. Ведь относительно недавно нашу команду усилили два новичка — разыгрывающий Владимир Токишин и тяжелый форвард Роман Кобзев. Игроки уже рвутся в бой и стремятся помочь чебоксарской дружине, но из-за затянувшегося процесса с официальной заявкой они не участвовали в матчах с «Нефтехимиком» и «Металлургом».

Несмотря на отсутствие новичков, основной костяк «Ястребов» начал первую встречу очень хорошо. Защита хозяев не проваливалась под массированным давлением гостей, а в атаке чебоксарцы эффективно реализовывали дальние броски. Возможно, игроки «Металлурга» мечтали о легкой прогулке на берегах Волги, но по ходу встречи им пришлось забыть об этом и усиленно работать для достижения результата.

Когда чебоксарцы выключались из игры, на помощь приходили болельщики, державшие команду в тонусе. Весь состав «Ястребов» приложил максимум усилий для победы над лидером. Очень важный и эффектный бросок с сиреной на окончание третьей четверти реализовал 17-летний воспитанник чувашской школы баскетбола Иван Жирнов. Несмотря на натиск «металлургов» в заключительной десятиминутке, подопечные Диана Шалева выиграли первую встречу со счетом 81:75.

На следующий день в повторной игре на трибунах царил аншлаг — все зрительские места были заняты. Людской поток не иссякал, так что немного припозднившимся болельщикам пришлось наблюдать за ходом игры, стоя рядом с площадкой.

На паркете кипели нешуточные страсти — «Ястребы» стремились продлить победную серию до четырех матчей, а гости из Магнитогорска жаждали взять реванш. Иногда эмоции у игроков били через край — доходило даже до серьезных словесных перепалок. Стоит отметить, что после поражения в первой встрече игроки и тренерский штаб «Металлурга» сделали определенные выводы — команда гостей играла в быстрый и комбинационный баскетбол, а чебоксарцы порой не успевали за ними. И даже перерыв, связанный с поломкой табло, во второй четверти, не повлиял на ход встречи. Конечно, у нашей дружины были свои лидеры — эффектными проходами под кольцо отметился Павел Метелев. Также «Ястребы» держались в матче благодаря попаданиям Евгения Новоселова, Ивана Васильева и Дмитрия Бубнова. Но сверхэмоциональная игра со множеством фолов оказала огромное влияние — сразу четыре игрока нашей команды не доиграли встречу из-за перебора замечаний. В итоге «Чебоксарские Ястребы» проиграли матч со счетом 74:88.

«Возможно, проиграли из-за усталости — у нас была короткая скамейка. Также не получилась игра в нападение. Если в прошлых матчах было много сложных и важных бросков, то сегодня, несмотря на то, что в концовке поймали игру, эту нить мы упустили, — поделился мнением после второй встречи с корреспондентом «СЧ» разыгрывающий «Чебоксарских Ястребов» Евгений Новоселов. — При этом начало года получилось очень хорошим (три победы в четырех матчах). Пораньше собрались и начали тренироваться. А уже к следующему выезду подтянутся два наших новичка, и мы станем еще сильнее».

КСТАТИ

На данный момент Евгений Новоселов занимает первую строчку в списке лучших снайперов высшей лиги, набирая в среднем по 17,3 очка за встречу.