Как развить в себе стрессоустойчивость

Крепкое тело — железные нервы

В современном мире стресс знаком каждому. Недаром среди достоинств хорошего работника все чаще называется стрессоустойчивость. Вопрос в том, как укрепить в себе это качество.

«Когда человек перенапрягается и переживает негативные эмоции, организм начинает вырабатывать адреналин, а также норадреналин, кортизол и пролактин, — раскрывает биохимию Антонина Табардак, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины. — Чем больше стресса в жизни, тем выше уровень этих гормонов. Появляются слабость, апатия, теряется способность решать проблемы и преодолевать препятствия».

Снизить уровень стресса помогут физкультура и спорт, отмечает специалист. При физической нагрузке наш мозг вырабатывает гормон эндорфин, отвечающий за хорошее настроение. Он обладает выраженным эйфорическим действием — способствует выходу из депрессии и обретению душевного равновесия. Именно поэтому после зарядки мы чувствуем себя бодрее и счастливее и в перспективе становимся более выдержанными и эмоционально устойчивыми.

«Наше тело нуждается в движении. И если мы ему в этом отказываем, оно отвечает болезнями, плохим настроением и депрессиями — особенно осенью и зимой, при недостатке солнечного света, — говорит Антонина Михайловна. — Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы тело получало необходимую порцию движения, хотя бы 30 минут в день». Утренняя или вечерняя зарядка, бег, пешие прогулки, плавание, танцы, да даже работы по саду — уровень «гормона счастья» возрастает при любом движении. Повседневные домашние дела тоже улучшат настроение. Главное — подобрать занятие по интересам и физическим возможностям и не выкладываться до изнеможения.