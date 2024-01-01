В Чебоксарах даст сольный концерт известный пианист Александр Гиндин

За роялем — король

В переводе с французского языка название этого инструмента означает «королевский». Но не каждый из тех, кто играет на рояле, достоин этого высокого титула. Тут необходимо не только безупречное владение техникой, но и особое понимание музыки. Впрочем, заслуженный артист России Александр Гиндин обладает и тем, и другим. Насладиться мастерством одного из самых ярких представителей отечественной фортепианной школы чебоксарцы смогут в Чувашской государственной филармонии 9 марта.

Музыковеды отмечают «высокую культуру звука», «проникновенный лиризм интерпретаций» и «умение передавать замысел композитора, избегая субъективизма». Участники многочисленных мастер-классов и студенты Московской консерватории, где Александр Шефтельевич воспитал целую плеяду талантливых выпускников, ценят Гиндина за внимание, возможность живого творчества и индивидуальный подход к каждому молодому дарованию. Недаром несколько лет назад артиста пригласили в жюри престижного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» на телеканале «Россия-Культура».

Ну а сам Александр Гиндин считает, что классическая музыка должна присутствовать в жизни любого человека, поскольку развивает мозг, заставляет думать и как можно дольше сохранять умственную активность. Поэтому так важно ходить на концерты и приводить детей в музыкальную школу, даже если в будущем они не станут профессиональными исполнителями. «Чем больше ты общаешься с классикой, тем дольше продолжается твоя зрелость, — сказал он в одном из интервью. — И чем раньше с ней знакомишься, тем быстрее взрослеешь».

Александр Гиндин много выступает с Владимиром Спиваковым и его оркестром «Виртуозы Москвы», дает концерты в Московской академической филармонии и одерживает победы на музыкальных состязаниях по всему миру. Кливлендский конкурс пианистов в США, международные конкурсы имени П.И. Чайковского в Москве и королевы Елизаветы в Брюсселе — вот лишь самые известные из них. А в прошлом году солист был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», встав в один ряд с актерами Татьяной Дорониной, Гошей Куценко, кинорежиссером Алексеем Учителем и другими знаменитостями.