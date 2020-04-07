Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения

С 3 апреля и до особого распоряжения в республике в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина вводится комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Указ об этом подписал в минувшую пятницу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Есть в указе и пункты уже знакомые нам по предыдущим официальным документам. Так, сохранен режим нерабочих дней для всех организаций и учреждений культуры, спорта, общественного питания, и запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий. Режим самоизоляции по-прежнему обязаны соблюдать жители республики старше 65 лет, остальным гражданам рекомендовано ограничить свои поездки, а если и выходить из дома, то на работу, в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула домашних животных. А также для получения экстренной медицинской помощи и ухода за больными и пожилыми родственниками.

Но есть и новые моменты. Для ряда крупных предприятий массовые карантинные каникулы могут закончиться. 4 апреля правительство республики определило список организаций, имеющих право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней. Входят в него и предприятия, включенные в перечень крупных, экономически или социально значимых организаций в Чувашской Республике на 2020 год. Выйдут на работу, конечно, не все сотрудники — руководители предприятий определят минимум, необходимый для обеспечения функционирования их организаций. Кроме того, они должны будут обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также выдать людям справки о привлечении к исполнению трудовых обязанностей на рабочих местах.

Об этих справках и о многом другом говорилось на совещании, проведенном врио Главы Чувашии с руководителями предприятий республики в режиме видеоконференцсвязи. К разговору подключились представители 97 предприятий — от «Промтрактора», «АККОНДа» и АБС «Электро» до сельскохозяйственных фирм. Производственники выясняли, можно ли будет оформить справки-пропуска в электронном виде, нужны ли спецпропуска для служебного автотранспорта и как поступать с сотрудниками, которые возвращаются в Чувашию из командировок…

«Мы решили дать возможность начать работу производственным организациям, при условии соблюдения всех мер безопасности, — подчеркнул на совещании Олег Николаев. — Мы максимально упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Вы сами можете выдать своим сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы. При этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции в то время, когда не находятся на рабочих местах».

Рабочие будни в ограниченном режиме, отметим, для производственников начались не сразу с понедельника. Многие крупные предприятия проводят сейчас предварительную работу, оформляют нормативные документы, пояснили корреспонденту «СЧ» в Минпроме республики. Вчера к вечеру в министерство поступили данные от 24 предприятий, возобновивших или возобновляющих трудовую деятельность. Среди них АО «ЧЭАЗ», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», АО Завод «Чувашкабель», АО «Алатырский механический завод» и другие…

И, наконец, еще одно новшество — до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Чувашии вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены, в частности, все междугородные пассажироперевозки в республике. Под временный запрет попали все маршруты, что следуют на расстояние свыше 60 километров (например, до Канаша, Алатыря, Ядрина и так далее). А движение межмуниципального и пригородного транспорта, в том числе следующего по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, будет разрешено в определенные промежутки — с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов и с 17 часов до 21 часа.

Ограничительные меры не распространяются на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, пояснили в Минтрансе Чувашии. И уточнили, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне. Этот момент, кстати, будут контролировать и посты ГИБДД, которые сейчас дежурят на всех въездах в Чебоксары и Новочебоксарск.

«Данные мероприятия многим покажутся жесткими, но если мы столкнемся с тем, что сейчас происходит в других странах, где коронавирус получил широкое распространение, то тогда, поверьте, нам придется вводить совсем другие, еще более серьезные, ограничения. Поэтому сейчас нам важно обеспечить безопасность и благополучие граждан, — сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев. — Очень надеюсь на самосознание, самодисциплину и ответственное отношение к этой теме жителей нашей республики. Я уверен, что они именно такие. Сегодня нужно немного потерпеть и вместе поработать над тем, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике. А дальше мы сможем спокойно решать все те задачи, которые наметили».

Фото Егора Алексеева, пресс-служба МВД по Чувашии:

Инспекторы ГИБДД отмечают, что автолюбители с пониманием относятся к строгому контролю на дорогах.