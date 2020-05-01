Владельцу ярко-зеленой «шестерки» придется вернуть авто в нормальное состояние

Командир отделения ГИБДД ОМВД России по городу Новочебоксарску Эдуард Львов заметил в потоке автомашин ярко-зеленую «шестерку».

Впрочем, ее трудно было не заметить: от своих собратьев по выпуску ВАЗ-2106 отличался непомерно большим глушителем, непривычным бампером и прикрытыми световыми приборами. Если 32-летний автолюбитель рассчитывал на внимание, он его получил сполна.

Офицер составил сразу два протокола: за излишнюю тонировку и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Кроме того, новочебоксарцу было вручено требование об устранении недостатков и внесенных в конструкцию изменений…

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