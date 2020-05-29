Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным

Экипаж межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» старший инспектор ДПС Павел Иванов и инспектор по исполнению административного законодательства Александр Трофимов следовали по маршруту патрулирования, когда на районной дороге с ними практически поравнялась встречная «Волга». Водитель на патрульный автомобиль отреагировал крайне нервно: резко взял вправо и ушел в кювет прямо на глазах удивленных инспекторов.

Шарахнулся местный житель неспроста: судя по лицу и запаху спиртного, прежде чем сесть за руль ГАЗ-3102, он явно «принял на грудь». Что, в принципе, подтвердил отказ сельчанина от прохождения медицинского освидетельствования. Но еще больше полицейские удивились, когда выяснилось, что задержанный является водителем школьного автобуса одного из сельских образовательных учреждений! В отношении шофера на каникулах были составлены материалы по трем административным правонарушениям в области безопасности дорожного движения. Теперь ему придется распроститься не только с правами, но и с работой, а школе предстоит непростая задача — подыскать непьющего водителя…

Фото УГИБДД МВД по Чувашии:

После потери прав сельчанину уже не сесть за руль своего школьного автобуса. Но это и к лучшему