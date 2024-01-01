Больше тысячи коров куплено в личные подворья Чувашии с использованием господдержки

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На совещании в Минсельхозе республики было отмечено, что общая сумма субсидий для частников составила 130,6 млн рублей. По федеральному механизму господдержки они получили частичное возмещение затрат на содержание 1773 коров, 249 овец и коз, а также на реализацию картофеля. А республиканскими субсидиями было возмещено до 99% затрат на покупку 1143 коров, 104 коз и овец, 40% от стоимости — на покупку 311 единиц сельхозтехники и 2870 единиц материалов для пчеловодства.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов подчеркнул, что в 2024 году меры поддержки самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, будут сохранены. В бюджете на эти цели предусмотрено уже 225 млн рублей.

Опубликовано: 16 января 2024 г.


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