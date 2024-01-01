Считается, что в Крещенскую ночь вода обретает целительную силу. К иорданям на водоемах потянутся желающие, многие придут семьями. Только вот врачи не рекомендуют окунать в прорубь детей.

«Детский организм еще на стадии формирования, поэтому переохлаждение, резкое сужение сосудов могут привести и к ОРЗ с последующими осложнениями, и к остановке сердца, — рассказывает врач-педиатр, врач-иммунолог Городской детской клинической больницы Елена Коннова. — Особенно опасна эта практика для малышей. А детям с патологиями сердечно-сосудистой или нервной системы, любыми хроническими воспалительными заболеваниями она и вовсе противопоказана».

Ребенка надо закаливать постепенно. Начинать лучше летом, и главное, чтобы на тот момент он был полностью здоров. Здесь и воздушные ванны, и бег по земле босиком, и обтирания. «Уже закаленных детей постарше можно перевести на обливания — контакт с холодной водой не более секунды, а потом теплое помещение, предварительно согретые вещи и теплый чай», — советует врач-педиатр. А Минздрав Чувашии напоминает: ни в коем случае не отпускайте ребенка окунаться в прорубь одного, даже если он уже взрослый!