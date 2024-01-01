По ступеням творчества поднимаются таланты

В Чебоксарах состоялся Всероссийский детско-юношеский литературный фестиваль-конкурс «Все начинается со школьного звонка», посвященный Году педагога и наставника. Этот форум уже восьмой по счету. Каждый раз его новая тема связана с актуальными событиями в нашей стране и республике. Нынче фестиваль посвятили учителям.

«Наша республика богата талантливыми и творческими людьми. Нам есть чем гордиться, что показать, чему научить. Участники фестиваля с удовольствием приезжают в столицу Чувашии, — говорит председатель жюри, руководитель регионального отделения Российского союза писателей Дмитрий Поздеев. — А экскурсии в рамках культурной программы оставляют в сердцах гостей частички любви и тепла нашей радушной столицы, которые еще долго будут напоминать им о поездке в Чебоксары».

Организатором фестиваля-конкурса выступает региональное отделение Российского союза писателей при поддержке республиканских министерств образования, культуры и экономического развития. На этой площадке растут таланты, раскрывается творческий потенциал молодых авторов, сохраняются литературные традиции и воспитываются социально значимые ценности.

Фестиваль нашел поддержку. К примеру, который год в числе его почетных гостей — депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Творческий форум расширяет свою географию. В этот раз он собрал под свое крыло более 400 участников — от Санкт-Петербурга и Мурманской области до Краснодарского края и Ингушетии, от Донецкой Народной Республики до Хабаровского края. В состав жюри конкурса, помимо ведущих поэтов и писателей Чувашии, входили представители других регионов.

С сентября по декабрь конкурсанты проходили отбор в три тура, недавно завершился финальный. В числе победителей и призеров есть и представители Чувашии. Среди молодых поэтов — Яна Якимова, Юлия Порфирьева, Дарья Куклева, Елизавета Семенова (возрастная группа 7-11 лет), Марина Корочкова (12-16 лет), Ариана Толстова (17-21 лет); среди начинающих прозаиков — Нелли Архипова (7-11 лет), Кристина Лукина, Анна Жеколдина (12-16 лет); среди педагогов — Наталья Петрова и Татьяна Спирина (поэзия), Александр Шпаннагель и Ольга Пигальцева (проза).

Уровень конкурсных работ тоже растет год от года. Этому способствуют и обучающие семинары в рамках фестиваля. «А в этом году был еще один очень интересный эксперимент, — рассказал Дмитрий Поздеев. — Мы решили объединить литературное и изобразительное искусства, а именно — дать возможность проиллюстрировать произведения юных литераторов их сверстникам-художникам, студентам Чебоксарского художественного училища и кафедры изобразительного искусства и дизайна Чувашского государственного педагогического университета».

Опыт удался! Его по достоинству оценили участники, зрители и гости фестиваля-конкурса. Юные художники за короткий срок смогли так точно уловить суть произведений и отобразить их идею на бумаге, что получились настоящие мини-шедевры. У оргкомитета есть идея — выпустить книгу с лучшими конкурсными стихами и рассказами и обязательно использовать эти иллюстрации.