Производители готовы к маркировке

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го в России пройдут эксперименты по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участниками экспериментов станут 12 компаний-производителей из Чувашии — семь производителей растительных масел и пять фирм, выпускающие корма для животных. Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, предприятия перерабатывающей пищевой промышленности Чувашии активно внедряют маркировку продукции с начала работы системы «Честный знак». «Начинаем с экспериментов, тестируем и к моменту объявления обязательного исполнения требований предприятия уже подготовлены во всеоружии», — сказал министр.
Опубликовано: 27 декабря 2023 г.
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