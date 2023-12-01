Производители готовы к маркировке

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го в России пройдут эксперименты по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участниками экспериментов станут 12 компаний-производителей из Чувашии — семь производителей растительных масел и пять фирм, выпускающие корма для животных. Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, предприятия перерабатывающей пищевой промышленности Чувашии активно внедряют маркировку продукции с начала работы системы «Честный знак». «Начинаем с экспериментов, тестируем и к моменту объявления обязательного исполнения требований предприятия уже подготовлены во всеоружии», — сказал министр.