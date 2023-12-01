Оставьте градусы погоде

Продумывая праздничное меню, не забудьте, что главное в Новый год — это хорошее настроение!

Скоро Новый год. Наряженная елка, бой курантов, брызги шампанского… Чтобы веселье не омрачилось, надо быть внимательнее к «карте бара».

В праздники возрастает риск отравления контрафактным алкоголем. В нем вместо этилового спирта содержится токсичный метиловый — по запаху и вкусу не различить, а для летального исхода достаточно 80-100 мл.

«Заподозрить отравление метанолом сложно — его путают с обычным опьянением, поэтому за помощью обращаются поздно. У пострадавшего синеет кожа, расширяются зрачки, появляются судороги. Два-три часа, и человек умирает от остановки дыхания», — рассказывает Антонина Табардак, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины.

Спиртные напитки надо покупать только в специализированных магазинах или торговых отделах. А вот приобретать их с рук или через интернет не стоит — и пусть вас не соблазняют низкие цены. Обращайте внимание на упаковку: акцизная марка, ровно наклеенная этикетка с полной информацией о продукции, производителе, условиях хранения и сроках годности. Посмотрите, нет ли в бутылке осадка, хорошо ли она укупорена.

«Но даже доброкачественный алкоголь — яд для организма, — подчеркивает Антонина Михайловна. — Любая его доза наносит вред здоровью. Поэтому лучшая профилактика — отказ от горячительных напитков. В новогоднюю ночь их с успехом могут заменить ягодный морс, чай со специями и сушеными фруктами, горячий безалкогольный глинтвейн».

Увы, по данным статистики, 78% россиян называют традицией выпивать по праздникам, и Новый год здесь — «рекордсмен». В эти дни количество обращений к врачам возрастает на 40-50% — инсульты, острые панкреатиты, холециститы, обострения хронических недугов. Еще несчастные случаи и травмы. Пьяным море по колено. Они получают обморожения всего при нескольких градусах мороза, садятся за руль и попадают в аварии, срываются с лестниц, выпадают из окон…

«Алкоголь влияет на работу головного мозга. Мыслительные процессы замедляются, снижаются самоконтроль, внимание, концентрация, чувство самосохранения», — предупреждает Елена Егорова, врач того же центра. Алкоголь может разбудить агрессию. На фоне опьянения происходит подавляющее большинство бытовых конфликтов и дорожных аварий. Так что думайте не про градусы и марки — лучше составьте на праздники список безобидных развлечений и полезных дел.

ФАКТЫ

Самое массовое отравление алкоголем в России произошло в декабре 2016 года в Иркутске: после употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» умерли 76 местных жителей, еще 123 человека пострадали. Летом 2023 года в Ульяновской, Самарской областях, Удмуртии и Нижнем Новгороде также погибли люди — от употребления суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».