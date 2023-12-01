В Чувашии гостят ребята из Бердянского района

Республика не в первый раз принимает подростков с подшефной территории. Вот и сейчас их досуг продумали до мелочей — чтобы было ярко, весело и познавательно. В Чувашском национальном музее гости познакомились с колоритной историей нашего края, с удовольствием поучаствовали в интерактивной игре. Незабываемым стало посещение центра «Кошка», где ребятам преподали захватывающие дух уроки скалолазания. А в Центре «Эткер» их ждали увлекательные квест и экскурсия. «В Чувашии я не впервые. Мне очень нравится ее столица Чебоксары, — поделилась впечатлениями одна из девчат, Ксения. — Уже побывала в лагерях «Звездный» и «Бригантина». Запомнились экскурсии по республике — мне интересна чувашская культура». Время сейчас особенное, предновогоднее, как же без сюрпризов! И чудо случилось: гости побывали на республиканской елке Главы Чувашии. Ребята не скрывали своих эмоций от общения и новых впечатлений. «Здесь удивителен каждый день!» — сказали они.