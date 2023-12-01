Фермерам — новые условия господдержки

В 2024 году в республике будут скорректированы правила предоставления грантов фермерам и кооперативам.

Изменения коснутся грантов для семейных ферм, перерабатывающих и снабженческих сельхозпотребкооперативов, «Агростартап», «Перспектива» и «Агропрогресс». Работа с проектами нормативных актов уже ведется. По словам замминистра сельского хозяйства Чувашии Инны Волковой, по гранту «Агростартап» планируется усилить контроль для производителей, состоящих в кооперативе. Комиссия будет лишать дополнительных баллов фермеров, участвующих в жизни сельхозобъединений формально, не содействуя их развитию. По гранту «Перспектива» намечено скорректировать направления господдержки. Сейчас гранты предоставляются на ягодоводство, сыроделие, аквакультуру и овцеводство.

Наиболее существенно изменятся условия по гранту на развитие семейных ферм. Здесь господдержка останется только на создание производственных объектов и комплектацию их оборудованием, а также на погашение и обслуживание кредитов. Возможность приобретения сельхозживотных, техники, спецтранспорта исключена из гранта. Со следующего года комиссия также будет обращать внимание на ранее оказанную господдержку — приоритет отдадут тем семейным фермам, которые ею не пользовались.