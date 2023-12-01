Сотрудник МЧС из Чувашии стал лауреатом конкурса «Знание. Авторы»

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Хорошая песня всех объединяет и на сцене, и в жизни. Заключительное выступление на гала-концерте победителей Всероссийского конкурса «Знание. Авторы». Сергей Аршинов — второй справа.

Патриотическая рифма

Стихотворение о настоящем парне прозвучало в Москве на ВДНХ, в рамках выставки-форума «Россия». Читал его сам автор — сотрудник МЧС из Чувашии Сергей Аршинов. В День Конституции России он стал участником большого гала-концерта, на котором выступили финалисты Всероссийской арт-лаборатории «Знание. Авторы».
Наш земляк стал лауреатом этого конкурса — вошел в пятерку лучших в номинации «Авторы — исполнители стихов». «Мое конкурсное стихотворение о спасателях-огнеборцах, — рассказывает старший инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии. — Я часто вижу, какими наши бойцы возвращаются после тяжелых пожаров — копоть на лицах, эмоции. Это отважные парни, идущие в огонь ради спасения других». Вот и герой стихотворения — Колька, обычный паренек. Он приходит с работы, гладит у лавочки рыжего кота… А ведь только что видел смерть.

Творчество расширяет горизонты и позволяет позитивно смотреть на мир, считает Сергей Аршинов. Фото из личного архива Сергея Аршинова

Сергей Аршинов отправил на конкурс три стихотворения. Первое сообщение от организаторов воодушевило — наш автор вошел в сотню лучших и может надеяться на публикацию в сборнике. «Ну, думаю, неплохо — все-таки более 700 участников со всей страны, — вспоминает Сергей Аршинов. — Может быть в книжку попаду». Но действительность превзошла ожидания: через пару дней он оказался в тридцатке лучших. Стало понятно — впереди финал.
Творческими учителями конкурсантов выступили личности известные, такие как депутат Госдумы, заслуженный артист России, певец Денис Майданов, народный артист России, певец и композитор Олег Газманов, продюсер Игорь Матвиенко. «А первым моим наставником стал Влад Маленко — поэт, художественный руководитель Музея Есенина в Москве, — рассказывает Сергей Вячеславович. — Мы, все тридцать человек, беседовали с ним онлайн. И он сразу упомянул Чувашию — начал с того, что ему понравилось мое стихотворение про настоящего парня. Меня от волнения сразу к креслу прижало».
Потом было много интересных встреч — с Марией Бутиной, ведущей телепередачи «Куклы наследника Тутти», с сенатором от Астраханской области Александром Башкиным. С Игорем Матвиенко состоялся разговор о том, что сейчас востребованы именно патриотические стихи. «С Денисом Майдановым мы вместе делали в студии запись — он исполнял новую песню, а припев пели хором, — с удовольствием делится впечатлениями Сергей Вячеславович. — А продюсер и режиссер Лина Арифулина ставила наш номер. Это как «Фабрика звезд», помните? Только тема патриотическая». На самом деле, у «звезд» нет никакой звездности — они просты в общении.
Поэтическая муза посетила нашего собеседника в речном училище (это уже потом Сергей Вячеславович два вуза окончил. — Прим. авт.). Там устроили КВН, и нужно было за пять минут придумать четверостишие со словами «рыбак», «рыба», «река». 15-летний первокурсник выдал экспромт в тот же миг: «Там, где глубока река, рыба съела рыбака».
«Почему не пошли в литературу или журналистику?» — интересуюсь я. «Я всю жизнь на воде. Это моя стихия, — отвечает Сергей Аршинов. — Мой отец меня с пяти лет с собой брал, он служил механиком на корабле в Новочебоксарске. И я сам с детства хотел водить большие корабли. И именно на реке, а не на море — когда можно видеть берега, города, села».
С тех пор творческая жилка в нем не умолкала. Сергей Аршинов бороздил Волгу на заводском корабле ЧАЗ, заступал на дежурства в рыбном хозяйстве. И в МЧС пришел уже с целым багажом стихов. Он даже сухую, скучную памятку может переделать в стихи, да так, что все зачитаются. Сама по себе даже умная мысль может потеряться, а добавь к ней рифму и эмоцию — ее обязательно запомнят, считает автор.
Наш собеседник ведет в составе творческого коллектива детскую передачу «Путешествие в страну безопасности» на Национальном радио Чувашии. В его поэтическом арсенале — сборники стихотворений для взрослых и детей, а также специальное издание для слабовидящих. Сергей Аршинов — лауреат Всероссийского конкурса журналистов на премию В.А. Гиляровского и не раз побеждал в смотрах-конкурсах художественного творчества пожарных и спасателей «Мелодия чутких сердец». Иначе никак: творчество требует новых дорог, свежих идей и полного самовыражения.

Опубликовано: 20 декабря 2023 г.


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