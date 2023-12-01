Переходим на шаг

Технический прогресс избаловал многих из нас. Люди все реже ходят пешком — есть же машина. В многоэтажках всегда подвезут лифты, а в магазинах — эскалаторы. Дома усилят быт стиральные машины и моющие пылесосы. К сожалению, многие начинают понимать, что жизнь — это движение, только когда появляются те или иные хронические заболевания.

К чему же приводит гиподинамия? «Чем меньше двигаешься, тем меньше сил и энергии, а чем меньше сил — тем меньше хочется двигаться. Получается замкнутый круг», — поясняет Елена Егорова, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины.

И вот какую цепную реакцию можно получить, если большую часть времени сидеть или лежать. Мышцы малоподвижного человека постепенно слабеют. Сосуды теряют эластичность, замедляется кровоток, и клетки организма хуже снабжаются кислородом. Снижается сила сердечных сокращений. Растет риск гипертонии и сердечной недостаточности. Из-за нарастающей слабости скелетной мускулатуры нарушается осанка — а это уже сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные грыжи. При гиподинамии уменьшается жизненная емкость легких, дыхание становится поверхностным, что ведет к застойным явлениям. Хуже работает головной мозг — снижается умственная активность и трудоспособность. Человек быстро утомляется, у него начинается бессонница. Может расстроиться и кишечник вместе с пищеварительной системой.

Движение позволяет отодвинуть болезни и старость, помогает чувствовать себя бодрым и активным человеком, говорит Елена Егорова. Главное — побороть лень. И это не поздно сделать в любом возрасте и при разном состоянии здоровья. Начните с малого — каждый день выделяйте время для движения. Введите в обиход утреннюю гимнастику. Выходите утром из дому на 15 минут раньше и идите пару остановок пешком. Если есть силы, пересядьте на велосипед. Предпочитайте лифту лестницу. А выходные проводите в парке или лесу. Самыми эффективными и естественными для физиологии человека являются ходьба, бег трусцой и плаванье. Но важно всегда соблюдать основные правила тренировок: нагрузки увеличивать постепенно и заниматься регулярно, а не время от времени. Сохраняйте здоровье, работоспособность и жизнерадостность на долгие годы!