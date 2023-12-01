Баскетболистки заставили понервничать болельщиков

Несмотря на приближение новогодних праздников, у столичной «ЧГУ-Атланты» регулярный чемпионат высшей лиги по баскетболу в самом разгаре. Подопечные Никиты Иванова в родных стенах принимали команду «Вологжанка-Вологда-регион», которая на момент противостояния не побеждала в турнире.

Для баскетболисток «ЧГУ» встречи с коллективом из Вологды имели колоссальное значение. Ведь в случае положительного результата столичная дружина приближалась к конкурентам в турнирной таблице. Также у подопечных Иванова была отличная возможность порадовать своих болельщиков.

Ну и со старта первой встречи «ЧГУ» сразу показали, кто в доме хозяин. Эффектные комбинации вкупе с быстрыми проходами под кольцо гостей принесли свои плоды. Стоит отметить отличную реализацию дальних бросков (43%). Наши баскетболистки сразу завладели инициативой и не упускали нить игры до финального свистка. В итоге победа со счетом 93:56.

Возможно, любители игры в оранжевый мяч ожидали легкой прогулки «ЧГУ» и во втором матче, но все сложилось иначе. Правда, на протяжении всей встречи подопечные Никиты Иванова сохраняли комфортное преимущество (более 10 очков). Однако в заключительной четверти болельщикам пришлось понервничать, когда гостьи из Вологды начали стремительно приближаться. К счастью, чебоксарские баскетболистки взяли себя в руки и все-таки довели встречу до победы со счетом 66:62.