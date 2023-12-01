С чебоксарских улиц убирают незаконно установленные металлические гаражи

Такие строения, встречающиеся во дворах многоэтажек, а также недалеко от школ и садиков, не только портят вид города, но и мешают пешеходам, проезду спецтранспорта. К тому же они опасны: дети, подростки нередко залезают на крыши, беспечно бегают и срываются, получая травмы.

Проблемными гаражами занимаются специально созданные рабочие группы. Так, в Ленинском районе столицы республики за последнее время было выявлено два десятка подобных объектов. Владельцам дали время, чтобы они смогли вывезти их на спецплощадки, однако это мало кто сделал.

В Московском районе от ржавых «домиков» уже избавили дворы по улицам Гражданской и Энтузиастов. В ближайшее время предстоит убрать гаражи на Фруктовой и Пирогова.