С чебоксарских улиц убирают незаконно установленные металлические гаражи

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Вместо демонтированных металлических гаражей жители Ленинского района Чебоксар предлагают установить детские площадки. Фото cap.ru

Такие строения, встречающиеся во дворах многоэтажек, а также недалеко от школ и садиков, не только портят вид города, но и мешают пешеходам, проезду спецтранспорта. К тому же они опасны: дети, подростки нередко залезают на крыши, беспечно бегают и срываются, получая травмы.

Проблемными гаражами занимаются специально созданные рабочие группы. Так, в Ленинском районе столицы республики за последнее время было выявлено два десятка подобных объектов. Владельцам дали время, чтобы они смогли вывезти их на спецплощадки, однако это мало кто сделал.

В Московском районе от ржавых «домиков» уже избавили дворы по улицам Гражданской и Энтузиастов. В ближайшее время предстоит убрать гаражи на Фруктовой и Пирогова.

Опубликовано: 18 декабря 2023 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Дворы ждут преображения, а тротуары — ремонта
Чебоксарцы выбрали территории для благоустройства
Алексей Ладыков: «Работы на Красной площади достаточно. В планах – открыть ее к Дню Республики»
В Батыревском районе ремонтируют клубы и благоустраивают парк

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.